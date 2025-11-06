Ko će da odigra svoj put u Dubai?

Nakon više od 4.382 prijavljenih igrača širom Srbije i više meseci napetog Red Bull Tetris takmičenja, osam najboljih sastaće se u Beogradu kako bi se borili za titulu nacionalnog šampiona i priliku da predstavljaju Srbiju na svetskom finalu u Dubaiju.

Nacionalno finale Red Bull Tetrisa biće održano u petak, 7. novembra, u klubu Beton, sa početkom u 20 časova. Posetioce očekuje puno iznenađenja, veče puno adrenalina, dobre muzike i uzbuđenja. Program vode Vojislav Panjković i Andrija Milivojević poznatiji kao Wajwai, a nakon mečeva atmosferu će zapaliti DJ Sara svojim setom koji je posebno pripremila za ovu priliku.

Ulaz je slobodan, a svi su dobrodošli da podrže finaliste, uživaju u atmosferi i otkriju posebnu ponudu i iznenađenja koja su pripremljena za ovu priliku.

Publiku očekuje pravo gaming iskustvo i završnica koja će pokazati ko će poneti titulu najboljeg i dobiti šansu da Srbiju predstavi na svetskoj sceni.

Autor: D.Bošković