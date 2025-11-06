AKTUELNO

SRBIJA ĆE SE ZABELETI BRŽE NEGO ŠTO MISLIMO! Pojedine delove zemlje već do kraja sedmice očekuje SNEG

Istok Srbije sve više pod uticajem je visinskog ciklona iz oblasti Karpata, a kiša koja je počela da pada, nastaviće i do kraja dana. Na zapadu i severu Srbije pod uticajem anticklona i visokog vazdušnog pritiska biće vedro, uz povećanje oblčanosti, ali ostaće suvo.

U noći ka petku i tokom petka kiša na istoku Srbije će se intenzivirati, pa se očekuju i obilnije padavine, a tokom petka palo bi i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Istovremeno, padavine će se širiti ka jugoistoku, jugu i centralnim predelima Srbije.

U noći između četvrtka i petka i u petak na planinama iznad 1.500 metara nadnorske visine padaće sneg.

Sneg će zabeleti ove visine na jugoistoku, jugu i jugozapadu Srbije, tako da će se zabeleti viši delovi Stare planine, Kukavice, Kopaonika, Golije, Zlatara i planinana Kosovu i Metohiji. Temperatura će opasti na -3 do 0°C.

Na pojedinim napomenutim lokcijama očekuje se da padne i do 10 cm snega, na Staroj planini i više.

