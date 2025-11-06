AKTUELNO

Društvo

PRIPREMITE KIŠOBRANE: Promena vremena stiže već večeras, u OVOM delu Srbije se očekuju kiša i sneg

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić, Tanjug/Vladimir Sporčić, Tanjug AP/STA/ NEBOJŠA TEJIĆ ||

U večernjim satima na istoku i jugu Srbije, a tokom noći ponegde i u jugozapadnim i centralnim krajevima, očekuje se oblačno vreme mestimično s kišom.

Na višim planinama moguć je i sneg, stoji u najnovijem saopštenju RHMZ.

U ostalim predelima zemlje biće suvo, ali uz postepeno naoblačenje koje će se širiti tokom noći.

Vreme narednih dana

U petak umereno do potpuno oblačno i malo hladnije. Na severozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, na visokim planinama ujutro je moguć i kratkotrajni sneg, a više padavina se očekuje u prvom delu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni, najavio je RHMZ.

Za vikend i u ponedeljak pretežno oblačno, povremeno sa kišom.

U utorak delimično razvedravanje, još ponegde je moguća sasvim slaba kiša.

Od srede suvo sa sunčanim periodima, a prema kraju sedmice i malo toplije.

Autor: Iva Besarabić

#Kiša

#RHMZ

#Sneg

#Temperatura

#Vreme

#Vremenska prognoza

