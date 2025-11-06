Bez OVOG papira ne može da se legalizuje objekat: Obezbedite ga na vreme

Građanima Srbije stigla je važna informacija koja se tiče prijave nelegalizovanih objekata, objavljeni su novi detalji o proceduri, potrebnoj dokumentaciji i iznosima naknada.

Cilj je da se većina objekata upiše na stvarne vlasnike, dok će nelegalne gradnje u zaštićenim zonama biti uklonjene ili upisane na Republiku Srbiju.

Ko ne može da legalizuje objekat

Zakon jasno propisuje koje kategorije nepokretnosti ne mogu biti legalizovane:

Objekti izgrađeni u zaštićenim zonama (prirodnim, kulturnim, vodnim, železničkim ili u pojasu eksproprijacije autoputeva i brzih saobraćajnica);

Objekti izgrađeni na zemljištu koje je u privatnoj svojini drugog lica;

Objekti podignuti na javnim površinama, u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima, koji automatski prelaze u svojinu države.

Uslovi i naknada za legalizaciju

Novo zakonsko rešenje odnosi se na objekte koji se nalaze na građevinskom zemljištu i koji su vidljivi na satelitskim snimcima u državnoj bazi podataka.

Obuhvaćeni su:

Objekti sa privremenom građevinskom dozvolom izdatom pre 13. maja 2003. godine;

Objekti bez dozvole čija je gradnja završena do dana stupanja zakona na snagu.

Naknada za legalizaciju iznosiće između 100 i 1.000 evra, u zavisnosti od površine i vrste objekta.

Pomoćni i ekonomski objekti do 500 kvadrata biće oslobođeni plaćanja, kao vid socijalne i demografske mere.

Za ostale objekte naknada se plaća u visini doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta – isto kao kod redovne građevinske dozvole.

Zakon takođe precizira da država ne preuzima odgovornost za bezbednost i sigurnost korišćenja objekta koji se naknadno upisuje u katastar.

Kako se podnosi prijava

Prijava objekta podnosi se putem digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam RGZ-a.

Potrebni su sledeći podaci:

Jedinstveni matični broj građana (JMBG);

Broj katastarske parcele ili adresa objekta;

Podaci o objektu: oznaka na mapi, tip, površina, broj spratova, posebni delovi i fotografija;

Za stanove – dokaz o vlasništvu (ugovor, rešenje o nasledstvu ili dodeli).

Posebna prava za socijalne kategorije

Zakon predviđa zaštitu za najugroženije grupe i one koji u objektu stvarno žive. Pravo na prioritet i posebne olakšice imaće:

Vlasnici kojima je to jedina nekretnina;

Samohrani roditelji, primaoci socijalne pomoći;

Seoska domaćinstva, borci i porodice sa troje i više dece.

Ova pravila deo su načela „svoj na svome“, kojim država želi da omogući građanima da konačno legalno raspolažu svojom imovinom – kroz prodaju, nasledstvo, hipoteku i priključenje na infrastrukturu.

Zvaničan početak prijava za legalizaciju je 8. decembar.

