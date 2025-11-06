Bez OVOG papira ne može da se legalizuje objekat: Obezbedite ga na vreme

Građanima Srbije stigla je važna informacija koja se tiče prijave nelegalizovanih objekata, objavljeni su novi detalji o proceduri, potrebnoj dokumentaciji i iznosima naknada.
Cilj je da se većina objekata upiše na stvarne vlasnike, dok će nelegalne gradnje u zaštićenim zonama biti uklonjene ili upisane na Republiku Srbiju.
Ko ne može da legalizuje objekat
Zakon jasno propisuje koje kategorije nepokretnosti ne mogu biti legalizovane:
Objekti izgrađeni u zaštićenim zonama (prirodnim, kulturnim, vodnim, železničkim ili u pojasu eksproprijacije autoputeva i brzih saobraćajnica);
Objekti izgrađeni na zemljištu koje je u privatnoj svojini drugog lica;
Objekti podignuti na javnim površinama, u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima, koji automatski prelaze u svojinu države.
Uslovi i naknada za legalizaciju
Novo zakonsko rešenje odnosi se na objekte koji se nalaze na građevinskom zemljištu i koji su vidljivi na satelitskim snimcima u državnoj bazi podataka.
Obuhvaćeni su:
Objekti sa privremenom građevinskom dozvolom izdatom pre 13. maja 2003. godine;
Objekti bez dozvole čija je gradnja završena do dana stupanja zakona na snagu.
Naknada za legalizaciju iznosiće između 100 i 1.000 evra, u zavisnosti od površine i vrste objekta.
Pomoćni i ekonomski objekti do 500 kvadrata biće oslobođeni plaćanja, kao vid socijalne i demografske mere.
Za ostale objekte naknada se plaća u visini doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta – isto kao kod redovne građevinske dozvole.
Zakon takođe precizira da država ne preuzima odgovornost za bezbednost i sigurnost korišćenja objekta koji se naknadno upisuje u katastar.
Kako se podnosi prijava
Prijava objekta podnosi se putem digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam RGZ-a.
Potrebni su sledeći podaci:
Jedinstveni matični broj građana (JMBG);
Broj katastarske parcele ili adresa objekta;
Podaci o objektu: oznaka na mapi, tip, površina, broj spratova, posebni delovi i fotografija;
Za stanove – dokaz o vlasništvu (ugovor, rešenje o nasledstvu ili dodeli).
Posebna prava za socijalne kategorije
Zakon predviđa zaštitu za najugroženije grupe i one koji u objektu stvarno žive. Pravo na prioritet i posebne olakšice imaće:
Vlasnici kojima je to jedina nekretnina;
Samohrani roditelji, primaoci socijalne pomoći;
Seoska domaćinstva, borci i porodice sa troje i više dece.
Ova pravila deo su načela „svoj na svome“, kojim država želi da omogući građanima da konačno legalno raspolažu svojom imovinom – kroz prodaju, nasledstvo, hipoteku i priključenje na infrastrukturu.
Zvaničan početak prijava za legalizaciju je 8. decembar.
Autor: Iva Besarabić