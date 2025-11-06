Sutra slavimo Svete mučenike Markijana i Martirija: Ovako vernici treba da se pomole

Srpska pravoslavna crkva sutra, 7. novembra obeležava sećanje na Svete mučenike Markijana i Martirija. Njihova nepokolebljiva vera i hrabrost u očuvanju pravoslavlja ostaju večiti primer vernicima, simbolizujući odlučnost pred iskušenjima i pred smrću.

Svete mučenici Markijan i Martirij

Kada se bezbožna jeres Arijeva proširila i izazvala velike razdore u Hristovoj Crkvi, mnogi verni hrišćani bili su progonjeni, mučeni i ubijani. Arijanci su posebno gonili one koji su ispovedali da je Hristos Tvorac, a ne stvorenje, učovečeni Bog, a ne običan čovek.

U to vreme, car Konstancije II, sin Konstantina Velikog, približio je svom dvoru dva uticajna arijanska velikaša, Jevsevija i Filipa, koji su ogorčeno progonili pravoslavne i kršili Crkvu Hristovu. Pod njihovim uticajem stradali su mnogi učitelji vere, uključujući i patrijarha Pavla, koji je poslat u Jermeniju i ubijen.

Uloga Markijana i Martirija

Markijan i Martirij, učenici i saradnici patrijarha Pavla, služili su kao čteci, ipodjakoni i notari, beležeći sve patrijarhove pouke i dela. Osim toga, bili su veliki propovednici i branitelji Crkve, štiteći je od jeretičkih strela arijanaca.

Arijanci su pokušali da ih obmanom odvedu u svoju jeres nudeći im zlato, bogatstvo i visok položaj, ali su Markijan i Martirij odbili sve te ponude, više voleći mučenje i smrt za Hrista nego bogatstvo i slavu u jeresi.

Mučeništvo

Kada su ih uhapsili i odveli na pogubljenje, svetitelji su se pomolili Bogu:

"Gospode Bože, Ti si nevidljivo stvorio srca naša, Ti znaš sva dela naša, primi u miru duše slugu Tvojih, jer nas Tebe radi ubijaju i smatraju nas kao ovce koje su za klanje."

Nakon molitve, pogubljeni su od strane arijanaca zbog ispovedanja božanstva Isusa Hrista. Njihove mošti su sahranjene kod Melandiske kapije u Carigradu, a kasnije je sveti Jovan Zlatoust podigao crkvu u njihovu čast, gde su njihove molitve donosile isceljenje vernicima.

Molitva za Svete mučenike

Na današnji dan vernici izgovaraju sledeću molitvu:

"Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe, Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: njihovim molitvama spasi duše naše".

