PADATE NA TEHNIČKOM ZBOG GLUPOSTI? Majstori otkrivaju šta tačno gledaju – ovo svi greše

Mnogi vozači kod nas odlazak na tehnički pregled doživljavaju kao rutinu – nešto što se jednostavno mora obaviti jednom godišnje. Ipak, kada dođe trenutak da automobil “stane na vagu”, često se ispostavi da zapravo ne znamo šta se tačno proverava, na šta se posebno gleda i zbog čega pojedina vozila padaju već u prvih nekoliko minuta.

Sve se proverava detaljno – od ispravnosti svetala i kočnica, auspuha i šasije, pa čak do sitnica poput brisača ili registarskih tablica. Zato nije loše unapred znati šta vas čeka, kako biste izbegli neprijatna iznenađenja, dodatne troškove i gubitak vremena.

Upravo je o tome pokrenuta rasprava na Redditu, gde je jedan korisnik napisao:

„Pozdrav svima. Kako imam stariji auto i svake godine imam tremu pred tehnički, zanima me šta sve može da utiče na to da auto padne?“

Komentari su se samo nizali.

Jedan korisnik je nabrojao šta sve može biti problem:

„Nisko vrelište kočionog ulja, neujednačeno kočenje (radne ili ručne kočnice), neispravna rasveta, curenje ulja, luft na zglobovima točkova, napukle manžetne, loši amortizeri, loše gume, zamagljeni farovi, neispravna sirena, napuklo vetrobransko staklo, jaka rđa na podvozju…“

Drugi je detaljno objasnio kako se najbolje pripremiti za tehnički:

„Najbolje je da redovan servis obaviš pre tehničkog. Neposredno pre pregleda provozaj auto 20–30 minuta, da se sve zagreje. Ako voziš dizelaša, drži ga neko vreme na oko 3000 obrtaja da se pročisti DPF filter. Odradi i par jačih kočenja da se skinu naslage sa diskova.

Proveri sva svetla, migavce, brisače. Pogledaj pritisak u gumama, uključi i rezervnu ako je imaš. Obavezno imaj prvu pomoć koja nije istekla, sigurnosni trougao i reflektujući prsluk. Sitne ogrebotine ne smetaju, ali ako imaš veće oštećenje ili mutne farove – to popravi.“

Na kraju se nadovezao još jedan korisnik:

„Pravilo je jednostavno: sve što može da ugrozi bezbednost = automatski pad na tehničkom.

Dotrajao trap, loše kočnice, potrošene gume, zglobovi, curenje ulja, neispravna svetla, jaka rđa na nosećim delovima, nedostatak obavezne opreme, prevelike emisije iz auspuha – sve to znači ponovni izlazak.“

Autor: D.Bošković