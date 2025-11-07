AKTUELNO

OBJAVLJENE NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel narednih 7 dana

Foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić

Vozači u Srbiji će od danas, pa do 14. novembra, plaćati gorivo po novim cenama.


U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 198 dinara, dok je cena benzina 182 dinara.

Ako uporedimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, i dizel i benzin poskupeli su za dva dinara.


MOL Grupa poziva na konkretne mere za obnavljanje industrijske konkurentnosti Evrope.

Oni upozoravaju da visoki troškovi energije, regulatorna složenost i administrativno opterećenje, zajedno sa sve fragmentiranijim tržištima, ugrožavaju dugoročnu prosperitetnost kontinenta. Kompanija zagovara uvođenje Evropskog minimuma konkurentnosti kao smernicu za koherentne i primenljive industrijske politike na nivou EU.

Đerđ Bača (György Bacsa), direktor strategije u MOL Grupi, izjavio je da Evropa mora da pređe sa rasprava na konkretne mere kako bi zaštitila svoju industrijsku bazu.

