VAŽNO! Spremite se, očekuju se velike gužve SVUDA! Hitno se oglasili 'Putevi Srbije', već su preduzeli OVU MERU

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je danas javnost da se zbog predstojećeg državnog praznika, Dana primirja, 11. novembra i produženog vikenda očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u zemlji i da je u skladu sa tim intenziviran rad na naplatnim stanicama i povećan broj inkasanata.
Svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze, navodi se u saopštenju i napominje da je najbrži prolazak kroz naplatne stanice omogućava elektronska naplata putarine (ENP).
"Registrujte se na integrisani sistem naplate putarine 'Toll4All' i putujte jednim TAG uređajem bez zadržavanja na naplatnim stanicama kroz Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku", piše u saopštenju.
Savetuje se da vozači i putnici na vreme isplaniraju put i da se putem internet prezentacije i aplikacije za mobilne telefone JP "Putevi Srbije" u realnom vremenu raspitaju o planiranim radovima na državnim putevima, izmenama režima saobraćaja, cenama putarine, eventualnim zadržavanjima, kao i svim drugim neophodnim informacijama.
Javno preduzeće "Putevi Srbije" apeluje na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju.
