NESTAO MLADIĆ U BEOGRADU: Krenuo u prodavnicu i nije se vratio kući, porodica moli za pomoć

Izvor: Kurir, Foto: Nestali srbija ||

Mole se građani da prijave policiji ukoliko vide Miloša Vasića koji je lice sa smetnjama u razvoju

Miloš Vasić (26) iz beogradskog naselja Leštane, nestao je juče u podne kada je sam otišao do prodavnice i nije se vratio.

Foto: Nestali srbija

Kako se navodi na sajtu Nestali Srbija, Miloš Vasić je visok 180 centirmetara i težak oko 80 kilograma, a u trenutku nestanka na sebi je imao braon duksericu i sivu trenerku.

On je lice sa smetnjama u razvoju, navodi se u objavi na sajtu.

Mole se građani koji ga vide da obaveste policiju.

Autor: D.Bošković

