SRBIJA JE DOBILA JOŠ JEDNO ZAŠTIĆENO PODRUČJE! Ovih 8.000 hektara sada je i zvanično naše specijalno prirodno blago

Srbija je dobila novo zaštićeno područje, jer je na predlog Ministarstva zaštite životne sredine Vlada Republike Srbije donela Uredbu o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Zlatar“.

- Rezervat Zlatara obuhvata oko 8.000 hektara bogatih šumskih ekosistema, šume smrče, jele i bukve, sa brojnim endemičnim vrstama i vrednim staništima. Na ovom području živi 128 vrsta ptica, 42 vrste sisara i 871 vrsta biljaka od kojih mnoge imaju veliki prirodni značaj - saopšteno je iz Ministarstva zaštite životne sredine.



Zlatar je deo Ekološki značajnog područja „Uvac i Mileševka“ poznat po tradicionalnom načinu života, kao i manastiru Svetih Kozme i Damjana. Zaštita se sprovodi kroz tri stepena sa ciljem očuvanja prirodnih vrednosti, staništa i održivog korišćenja resursa.

Planina Zlatar poslednjih godina postaje sve popularnija turistička destinacija

Planina Zlatar poslednjih godina uz Zlatibor i Taru postaje i sve popularnija turistička destinacija na zapadu Srbije. Poznata po svojim prirodnim lepotima i lekovitom vazduhu, nalazi se na mapi posetilaca iz čitavog regiona.

Autor: D.Bošković