Vozači pažnja! Ovaj putni pravac kod Požege biće potpuno zatvoren za saobraćaj

U okviru izvođenja preostalih radova na pojačanom održavanju državnog puta IB-21, deonica Požega – Ivanjica, (od km 209+141.00 do km 248+079.38), zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini, u nedelju, 9. novembra, u periodu od 08h ujutru do ponedeljka, 10. novembra u 06 h biće vršena potpuna obustava saobraćaja na deonici Arilje – Prilike u mestu Vigošte.

Radovi će, kako piše Info Liga, biti izvoeđeni od Mol pumpe do Mirotinskog potoka.

Saobraćaj će biti preusmeren na alternativni putni pravac Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike za oba smera kretanja.

Svi radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima za vođenje saobraćaja.

Nadležni mole sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

