AKO PUTUJETE, OVO JE VAŽNO DA ZNATE: Evo kakvo je stanje na graničnim prelazima

Prema informacijama Uprave granične policije u 17.15 časova zadržavanje za teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije je tri sata.

Kako je saopštio Auto-moto savez Srbije, automobili na prelazu Horgoš, na izlazu iz zemlje, čekaju sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na putevima u Srbiji.

Najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

Državni putevi II i III prioriteta održavanja su takođe prohodni, saopštio je AMSS.

Autor: Iva Besarabić