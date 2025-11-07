EVO ŠTA SU 'FANTAZI PASOŠI'! Mladen Mijatović otkriva kako pripadnici granične policije prepoznaju FALSIFIKOVANA lična dokumenta i KO najčešće sa njima pokušava da NAPUSTI SRBIJU (FOTO+VIDEO)

Otkrivanje falsifikovanih ličnih dokumenata jedan je od prioritetnih zadataka granične policije na aerodromu "Nikola Tesla".

Reporter nacionalog dnevnika Mladen Mijatović istraživao je na koji način pripadnici granične policije otkrivaju falsifikovana lična dokumenta i šta su fantazi pasoši.

Pripadnici uprave granične policije na aerodromu Nikola Tesla relativno često susreću se sa falsifikovanim ličnim dokumentima, uz pomać kojih putnici pokušavaju da pređu granični prelaz.

Nenad Kajganić, iz Uprave granične policije, kaže da svaki putnik koji sa svojim ličnim dokumentom dođe do pasoške kontrole, prolazi kroz detaljnu procenu službenika.

- Kada putnik dođi na osnovnu graničnu proveru, na kabinu kod policajca, policajac uzima njegov pasoš ili drugi dokument s kojim se legitimiše i vrši proveru na osnovnoj graničnoj liniji. U slučaju da posumnja u dokumenat, isti se izdvaja na detaljnu graničnu proveru, gde se detaljno vrši profilisanje tog dokumenta kroz raznorazne uređaje koje imamo - rekao je Kajganić.

Putnici koriste falsifikovane pasoše, lične karte, vozačke dozvole, vize, granične pečate, tuđe putne isprave.

Policija najčešće lažna dokumenta otkriva kod pojedinih državljena – Indije, Pakistana, Bangladeša, Turske, Irana, Kine, Maroha, Kameruna, koji sa falsifikovanim ispravama pokušavaju da preko Beograda otputuju u zemlje Evropske unije.

Falsifikovana lična dokumenta najčešće koriste migranti.

- Uglavno nisu oni kriminalci, oni su ljudi koji se bore, što kaža, da dođu do neke bolje pozicije u svojim životima, a kriminalci za njih izrađuju ta dokumenta. Naravno, kao što mi imamo statističke podatke, koliko otkrijemo toga, i isto tako kriminalci znaju da je preko našeg aradoma jako teško proći - rekao je Kajganić.

Poseban slučaj je korišćenje takozvanih fantazi pseudopasoša, odnosno dokumenata izmišljenih država, koja ne postoje.

Prošla godina je na graničnom prelazu na aerodromu Nikola Tesla otkriveno 250 falsifikovanih dokumenata, a od početka ove godine 96.

Međunarodni partneri veoma su zadovolnji radom i postignutim rezultatima Srpke granićne policije.

- Obzirom da imamo dobre impute iz inostranstva, da je malo migranata prošlo do Evrope preko našega aerodroma, smatramo da odlično radimo svoj posao - rekao je Kajganić.

Nakon pronalazka falsifikovanog dokumenta, polićija izdvaja putnika, dokument se oduzima, opoveštava se nadležno tužilaštvo i putnik se najčešće vraća prvim avionom u zemlju iz koja je doleteo za Beograd.

- Klasični kriminalci i migranti sa falsifikovanim ličnim dokumentima izbegavaju ulazak u Republiku Srbiju preko aerodroma Nikola Tesla, jer pripadnici graničene policije budno svakodnevno rade na otkrivanju falsifikovanih pasoča i ličnih karata u cilju bezbednosti građana Republike Srbije - rekao je Mladen Mijatović.

Policija u saradnji sa upravom carinom non-stop radi i na otkrivanju i suzbijanju ostalih krivišnih dela prekograničnog kriminala.

Autor: Iva Besarabić