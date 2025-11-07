VEČERAS SE IZGOVARA POSEBNA MOLITVA: Ako želite zaštitu, blagostanje i mir - nikako je ne preskačite

Večeras se vernici mole Svetim Arhangelima tražeći zaštitu, mir i blagoslov za svoj dom i porodicu.

Molitve Svetim Arhangelima razlikuju se za svaki dan u nedelji, a kako je danas četvrtak, večeras se u besedi posebno obraćamo Svetom Arhangelu Urilu.

Njegova moć i milost pomažu nam da se oslobodimo zla, da pronađemo mir u duši i snagu za svakodnevne izazove.

Molitva Svetom Arhangelu Urilu glasi:

"Sveti Arhangele Božiji Urile, svetlošću Božanskom ozareni i preizobilno ispunjeni ognjem plamene ljubavi, ubaci iskru toga ognja u moje ohladnelo srce, a dušu moju gresima pomračenu svetlošću tvojom ozari. O, veliki Arhangele Božiji Urile, ti si sijanje ognja Božanskog i prosvetitelj onih koji su pomračeni gresima: prosveti um moj, srce moje, volju moju silom Svetoga Duha, i upravi stope moje na stazu pokajanja, umoli Gospoda da me izbavi od muka adskih i od svih neprijatelja vidljivih i nevidljivih, sada i uvek i u vekove vekova. Amin."

Autor: Iva Besarabić