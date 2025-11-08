Neplodnost je nije slomila: Aleksandra je iz 14. pokušaja dobila ćerku - Ovo je njena poruka žena koje sanjaju majčinstvo!

Sandra Jovanović iz Beograda postala je majka nakon 14 postupaka vantelesne oplodnje i 16 embriotransfera, a ćerku Ljubicu dobila je 2021. godine.

Borba za potomstvo trajala je 14 godina. Prošla je kroz brojne hormonske terapije, emotivne padove i jedan pobačaj, ali nije odustala, ona je svoju priču podelila je u emisiji Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink.

„Posle desete vantelesne oplodnje sam uspela, ali sam izgubila trudnoću. Mislila sam da je kraj. Ali ako imate jasan cilj, pronađe se snaga. Neuspeh je najteži deo, ali ne sme da vas slomi“, rekla je Sandra.

Istakla je da žene često nemaju podršku okoline, da se neplodnost i dalje doživljava kao stigma, i da je psihološka pomoć ključna.

„Partner mi je bio ogromna podrška. Ako žena to nema, mora da potraži snagu u ljudima koji razumeju proceduru. Nije lako kada vas okruženje gleda čudno, kada se o vantelesnoj oplodnji govori sa nelagodom. Zato je važno da se o tome priča otvoreno“, poručila je.

Sandra Jovanović je sada predsednica Asocijacije IVF CENTAR koja pomaže budućim majkama na putu do ostvarenja majčinstva i ona je pozvala sve zainteresovane žene ukoliko im je potrebna pomoć ili neki savet da joj se jave.

Njena glavna poruka svim ženama koje uđu u postupak vantelsne olodnje je da ne odustaju, jer se upornost isplati.

Ginekolog dr Vanja Milošević naglasio je da su vera, cilj i podrška ključni faktori u borbi za potomstvo. Smatra da žene treba da potraže pomoć na vreme, jer uspešnost postupka opada sa godinama.

„Ako posle šest meseci ne dolazi do začeća — treba reagovati. Što se ranije krene, veće su šanse za uspeh“, rekao je Milošević.

Govorio je i o ekonomskom aspektu i ulozi privatnog zdravstva:

„Otvorili smo preko 50 privatnih klinika u Beogradu, a pozvao sam sve kolege da trudnicama ne naplaćuju pregled. Za pet godina — niko se nije odazvao. Pitam se kako smo od naroda koji je štitio trudnice došli do toga da od toga pravimo biznis.“

Dodao je da se lekarska struka mora više uključiti u borbu protiv demografskog pada:

„Ne možemo se vaditi na ekonomsku situaciju — naše bake nisu imale bolje uslove, a ipak su rađale. Najvažnije ministarstvo u ovoj zemlji nije ministarstvo sile, već ministarstvo za brigu o porodici. Ako ne sačuvamo porodicu kao nukleus naroda — sve je uzalud.“

Aleksandrina priča je podsetnik da se upornost isplati, da majčinstvo ne dolazi uvek lako, ali da je moguće — uz podršku, strpljenje i veru.

Autor: Dalibor Stankov