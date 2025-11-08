Lekari izvadili tumor iz prostate težak skoro pola kilograma! Ovo je tim užičkih urologa koji je oborio evropski rekord: Bilo je veoma komplikovano

Pacijent kome je juče tim lekara u uičkoj bolnici izvadio tumor iz prostate težak skoro polo kilograma uspešno se oporavlja.

Užički urolozi i medicinsko osoblje izveli su izuzetan poduhvat. Izvadili su benignu hiperplaziju iz prostati tešku čak 471 gram, što predstavlja evropski rekord. Tim lekara je predvodio dr Ljubisav Maričić, a tim su činili dr Željko Bacotić i dr Miroslav Vučinić, uz podršku anesteziologa dr Danijele Popović i instrumentara Danice Aksentijević, Uroša Lukića i Aleksa Blagojevića, a dijagnostiku je uradio načelnik urologije dr Branko Jevtović.

- Poznato mi je da je na teritoriji ovog regiona u Kliničkom centru Srbije izvađen tumor težak 450 grama, a pre 20 godina je u Sevilji tumor čak 2.450 grama. Primenili smo metodu prostatektomije po Milinu, koja se u Srbiji primenjuje jedino na VMA. Dimenzije prostate stvarale su tehničke izazove tokom operacije, ali smo mi uigrani tim i sve smo obavili bez komplikacija - kaže dr Ljubisav Maričić.

Inače, prosečna težina prostate kod odraslih muškaraca od 16 do 23 grama, a kod onih starijih od 50 i više godina oko 30 grama.

Pacijent se posle osam godina odlučio na ovu operaciju i to u puno poverenje užučkih lekara. Sada se uspešno oporavlja, a prema rečima dr Maričića za sedam do osam dana će ići kući, jer ovaj način operacije je znatno samnjio boravak u bolnici posle operacija.

- Operacija je trajala oko sat i po. Bilo je veoma komplikovano jer je tumor nalegao na mnoge krvne sudove, na rektalni deo, popunio je karličnu šupljinu. To je zahtevalo izuzetnu koncentraciju i na kraju sve smo uspešno odvojili – rekao je dr Maričić i dodao da su taj dan imali još tri operacije.

On kaže da je uspeh u timu dobar ljudski i kolegijalni uspeh.

Dr Ljubisav Maričić je obučen na VMA, a poseduje i sertifikat svetski poznatog doktora Maria Sofera, koji je na VMA održao obuku i seminare za lasersku litototripsiju.

- Mi imamo znanje, obučeni smo da radimo, ali nam je potrebna oprema. Uz dobru opemu, poput fleksibilnog uritarnog lasera i drugo, mogli bismo da radimo mnoge operacije i da naši pacijenti ne idu u Beograd, već da ostaju u Užicu. Zlatiborski region je drugi posle Beogradskog najveći region u Srbiji – dodao je dr Maričić.

Autor: S.M.