STARO ZABORAVLJENO SRPSKO IME: Nosi jaku simboliku i prelepo značenje

Kada su u pitanju imena beba, definitivno postoje određeni trendovi. Naravno, slično kao i kada je u pitanju odeća, i klasična imena su uvek u modi, ali primetno je da postoje i određeni trendovi, pa su tako danas, čini se više nego ikad, popularna neka neobična imena.

Ipak, da klasičnija i stara imena i dalje imaju svoje mesto među novopečenim roditeljima, pokazuje i sve veća zastupljenost jednog starog muškog imena - Vasilije.

Značenje imena

Postoji nekoliko teorija o značenju imena Vasilije, a po jednoj od njih, ime je poreklom iz grčkog jezika i potiče od reči basilios , što znači "carsko, kraljevsko, vladarsko, plemićko". Prema drugoj teoriji, smatra se da ime vodi poreklo od engleske reči basil, koja označava ime biljke bosiljak.



Ako gledamo neko preneseno značenje, onda ime Vasilije može da se tumači kao "onaj koji je kruna uspeha", "rođen da vlada", "onaj koji je rođen kao plemić" ili "koji je rođen za vladara". U tom smislu, dakle, veruje se da će dečaci koji dobiju ovo ime imati uspeha u žiotu.

Najpoznatiji nadimci koji su izvedeni od imena Vasilije su: Vasa, Vaso, Vaske, Vasko ili ime Vaskić, a sve su popularnija i ženska imena izvedena od ovog imena, koja u ženskoj varijanti glase Vasilija, Vasilisa, Vaska.

Autor: D.Bošković