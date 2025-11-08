'Dete je pojelo sendvič, dva hleba i salamu' Majka dobila račun za vreme koje je njeno dete provelo kod drugarice pa se šokirala

Mnogi Srbi koji žive ili su boravili u Švedskoj često su se iznenadili određenim običajima i praksama koji se u toj zemlji smatraju normalnim.

Jovana, koja živi u Švedskoj, nedavno je doživela iskustvo koje ju je potpuno iznenadilo, dete njene prijateljice je otišlo u posetu drugarici, a roditelji drugarice poslali su joj račun za sve što je dete "potrošilo" dok je bilo kod njih.

- Zamislite pustite svoje dete da ide kod drugarice, a kada vam se dete vrati kući, roditelji te drugarice vam pošalju račun za to što je vaše dete bilo kod njih. Kad god pomislim: "Ajde Jovana preteruješ, šta pričaš za zemlju u kojoj živiš", itd. Šta preterujem? I vi kojima je ovo okej, vi ste otišli u... - ispričala je Jovana na Tiktoku.

Potom je opisala kako to funkcioniše u praksi.

- Dete je otišlo kod drugarice i kad se vratilo kući, mama od te drugarice je poslala drugoj mami račun na svišu. Ko živi u Švedskoj vrlo dobro znao šta je sviš, za ove koji ne žive, to vam je aplikacija preko koje šaljemo jedni drugima novac, ali ima i tu opciju ukoliko želite da vam neko pošalje novac, da pošaljete upit - navela je Jovana.

Taj upit je dobila mama čije je dete bilo kod drugarice.

- U upitu je stajalo kako je dete pojelo jedan sendvič, dva hleba, namaz, dve salame... Devet kruna ovo, devet kruna ono, koristilo je WC, opralo je ruke, i to je devet kruna. Kako čovek ovo da prokomentariše, a da ne zvuči odvratno i da ne koristi grube reči - zaključila je ona.

Autor: D.Bošković