DOBRE VESTI POSLE SKORO 20 SATI BORBE SA VELIKIM ODRONOM! Put Priboj–Bistrica ponovo prohodan, vozila se kreću jednom trakom uz semaforsku regulaciju

Foto: E-Stock/Stanislav Nedelja

Prema podacima sa terena, ekipe "Puteva Užice" ostaju u pripravnosti i nastavljaju praćenje stanja puta, kako bi se sprečilo novo zadržavanje saobraćaja

Nakon gotovo celodnevne neprohodnosti usled velikog odrona, saobraćaj na putnom pravcu Priboj–Bistrica ponovo je uspostavljen zahvaljujući neprekidnom radu ekipa preduzeća "Putevi Užice".

Radnici su, uprkos teškim vremenskim uslovima, uspeli da saniraju oštećenje na kolovozu i omoguće bezbedan prolazak vozila.

- Trenutno se saobraćaj odvija jednom kolovoznom trakom, uz naizmenično propuštanje vozila. Na mestu radova postavljena je semaforska signalizacija, a vozačima se savetuje dodatni oprez prilikom prolaska - potvrđeno je za agenciju RINA.

Prema podacima sa terena, ekipe "Puteva Užice" ostaju u pripravnosti i nastavljaju praćenje stanja puta, kako bi se sprečilo novo zadržavanje saobraćaja.

Autor: D.Bošković

