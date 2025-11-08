'POSEBNO RADUJE ČINJENICA DA DOLAZE ČITAVE PORODICE' Zdravstveni radnici koji se vraćaju u Srbiju odusevljeni: Ova prilika se ne propušta

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar sastao se danas sa još jednom grupom zdravstvenih radnika iz dijaspore, koji se preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja vraćaju i zemlju i počinju da rade u našim zdravstvenim ustanovama.

Prilikom dodele ugovora o radu, ministar Lončar istakao je da ga posebno raduje činjenica da se čitave porodice vraćaju iz najrazvijenijih zemalja Evrope i sveta.

"Nema veće radosti za sve nas kada vidimo da se naši medicinari sa svojim porodicama, svojom decom, vraćaju u našu Srbiju. A to što dolaze iz nekih od najbogatijih zemalja Evrope, iz najrazvijenijih zdravstvenih sistema, potvrda je, i to najbolja, napretka našeg zdravstva. Nastavićemo još jače da radimo, da unapređujemo naš zdravstveni sistem, da gradimo kliničke centre, bolnice i domove zdravlja, da nabavljamo najbolje aparate i opremu, ali i da kadrovski jačamo naše zdravstvene ustanove, jer je to put koji su građani Srbije izabrali, dajući poverenje politici Aleksandra Vučića, politici koja Srbiju razvija i gradi", istakao je Lončar.

Strahinja Mičetić, medicinski tehničar koji je do sada radio u Nemačkoj, posao je dobio u Zavodu za urgentnu medicinu Kragujevac, a medicinske sestre Tatjana Gavrilović i Ana Savić, nakon Saudijske Arabije i Norveške radiće u KC NIŠ i ZC Prokuplje.

Tatjana Gavrilović rešila je da se posle četiri godine iz Saudijske Arabije vrati u svoju zemlju, a kako je rekla posle dodele ugovora, oduševila se kada je čula za Kancelariju za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja i mogućnost za povratak u Srbiju.

"Oduševljena sam brzinom i efikasnošću rada našeg ministarstva, kako su sve to odradili brzo. Pozivam svoje kolege i koleginice, ko god želi da se vrati da se obavezno javi i dođe. Meni je Srbija mnogo nedostajala i više nisam mogla tamo, ipak je ovo moja zemlja", poručila je Gavrilović.

Medicinski tehničari Aleksa Marković i Radosav Stevanović, iz Austrije i Slovenije vraćaju se u Ćupriju, dok će farmaceutski tehničar Andrijana Mrkić i strukovni fizioterapeut Nikola Stojanović raditi u KBC "Dr Dragiša Mišović" i DZ Niš.

Posle šest i po godina na Malti, Andrijana Mrkić zahvaljujući Kancelariji za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja, kako kaže, ponovo je u svojoj zemlji.

"Ova prilika se ukazala i nisam htela da je propustim. Saradnja sa kancelarijom i ministarstvom je bila savršena, zaista sve pohvale, bili su divni i uvek tu za poziv i objašnjenje. Dugo se nešto ovako nije desilo u Srbiji da se zaista radi na povratku zdravstvenih radnika. Pozvala bih sve kolege da se vrate, jer je ipak u Srbiji najlepše", rekla je Mrkić.

Za nepunih godinu dana od osnivanja Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja, u Srbiju se vratilo blizu 200 lekara, medicinskih sestara i tehničara iz najrazvijenijih država Evrope i sveta.

Ministarstvo zdravlja ovim putem poziva sve naše medicinare, da se prijave za povratak, i da svoj profesionalni razvoj grade u Srbiji, brinući o zdravlju naših građana.

Autor: D.Bošković