Ovi poslovi planu tokom zime: Top 5 biznisa koji donose brzu i masnu zaradu

Zimski meseci u Srbiji donose hladnoću, sneg i prazničnu euforiju, ali i priliku za dobru zaradu.

Dok jedni beže od mraza, drugi prepoznaju potencijal u sezonskim biznisima koji svake godine "planu" čim padne temperatura. Od kuvanog vina do drveta za ogrev - zima je zlatno doba za one koji znaju gde da ulože.

U nastavku vam donosimo pet najtraženijih zimskih poslova u Srbiji, koji za vrlo kratak period donose masnu zaradu.

Kuvano vino, čaj i topla čokolada postali su simbol zimskih manifestacija i novogodišnjih vašara. Sa svega nekoliko kotlića, čaša za jednokratnu upotrebu i šatora, moguće je pokrenuti mali, ali vrlo isplativ posao.

Troškovi su minimalni - vino se kupuje na veliko po ceni od oko 150 dinara ili 1,2 evra po litru, a prodaje se po 300 dinara za čašu, što je otprilike 2,5 evra. Dnevni promet na dobro posećenim lokacijama (Trg republike u Beogradu, centar Novog Sada, Niša ili Kraljeva) lako premašuje 200 čaša.

Što znači da sa minimalnim ulaganjem od 500 evra, vrlo lako se može doći do zarade koja mesečno premaši čak 4.000 evra.

Šarene lizalice, novogodišnje bombone i karamelizirane jabuke su neizostavan deo zimskog šarma. Dovoljno je postaviti malu tezgu u blizini tržnih centara, pijaca ili u okviru prazničnih manifestacija.

Zarada se ostvaruje zahvaljujući visokoj marži. Bombona koja se nabavlja po ceni od 20 dinara, prodaje se za 100 do 150 dinara. Ako se ponudi i dekorativno pakovanje, dobit još raste.

Ulaganje je minimalno, tačnije, za početak ovog biznisa potrebno je izdvojiti od 300 do 500 evra, a mesečna zarada premaši 2.500 evra.

Zima u Srbiji ne prolazi bez grejanja na drva ili pelet, pa je ovo stabilan biznis svake godine. Najčešće se radi o preprodaji - kupovini drva u velikim količinama od proizvođača i daljoj prodaji krajnjim kupcima u gradovima.

Iako zahteva veće ulaganje, profitna marža je od 10 do 20% po kubiku. U sezoni, preduzetnici koji obezbede redovnu isporuku i kvalitetnu uslugu, lako mogu prodati od 100 do 200 kubika mesečno. Ovom računicom dolazimo do zaključka da uz malo veća ulaganja, može se doći do zarade od 3.000 evra pa na više.

Ručno pravljene novogodišnje dekoracije i pokloni

Ručni rad i "handmade" trend poslednjih godina postali su pravi hit. Od ukrasa za jelku do personalizovanih poklona - tržište je ogromno. Dovoljno je otvoriti profil na društvenim mrežama i ponuditi unikatne proizvode.

Najveći trošak su materijali (filc, drvo, trake, boje), ali marža zna da bude i više od 200 odsto. U decembru i januaru, prodaja preko Instagrama i lokalnih marketa cveta.



Sa minimalnim ulaganjem od 200 evra, tokom novogodišnjih praznika mesečna zarada zna da bude od 2.000 do čak 3.000 evra.

Zimska dostava hrane i pića

Zimi, kada svi beže od hladnoće, raste potražnja za dostavom. Ako posedujete automobil ili skuter, možete pokrenuti sopstvenu mini dostavu ili se povezati sa lokalnim restoranima koji nemaju taj servis.

Troškovi goriva i održavanja su glavni minus, ali dnevna zarada od 50 do 100 evra (posebno vikendom) nije retkost. Uz dobru organizaciju i partnerstva, ovaj posao može trajati i van zime.

Zima u Srbiji nije samo sezona troškova, već i prilika za zaradu. Sa pametnim izborom i relativno malim ulaganjima, čak i kratkoročni sezonski biznis može doneti ozbiljan profit.

Autor: D.Bošković