AKTUELNO

Društvo

Gužve od ranog jutra! Oglasio se AMSS: Evo gde se trenutno čeka i do TRI sata

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Siniša Kopunović ||

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju tri sata na izlaz, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama puteva Srbije.

Zimska služba JP Putevi Srbije saopštila je jutros u 5.28 časova da su najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja prohodni i nema snega, a da isto važi i za puteve drugog i trećeg prioriteta.

Auto-moto savez Srbije navodi da danas treba očekivati promenljiv intenzitet saobraćaja, a povremeno i veći broj vozila na većini putnih pravaca.

Na početku i kraju dana magla će otežavati vidljivost, a najčešća je na mostovima, nadvožnjacima i pored reka.

Autor: Jovana Nerić

#AMSS

#Batrovci

#Granica

#gužva

POVEZANE VESTI

Društvo

Čeka se i do TRI sata! Oglasio se AMSS: Velike gužve na ovim graničnim prelazima

Društvo

AMSS: Na Preševu putnička vozila čekaju do 20 minuta, evo kakvo je stanje na ostalim prelazima

Društvo

Kamioni na Batrovcima čekaju pet sati, na graničnom prelazu Šid tri sata

Društvo

AMSS: Na Batrovcima se čeka tri sata, a evo kakvo je stanje na ostalim prelazima

Društvo

AMSS: Kamioni za izlaz na Batrovcima čekaju tri sata, na Kelebiji sat vremena

Društvo

Kamioni na Batrovcima čekaju do šest sati