Gužve od ranog jutra! Oglasio se AMSS: Evo gde se trenutno čeka i do TRI sata

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju tri sata na izlaz, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama puteva Srbije.

Zimska služba JP Putevi Srbije saopštila je jutros u 5.28 časova da su najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja prohodni i nema snega, a da isto važi i za puteve drugog i trećeg prioriteta.

Auto-moto savez Srbije navodi da danas treba očekivati promenljiv intenzitet saobraćaja, a povremeno i veći broj vozila na većini putnih pravaca.

Na početku i kraju dana magla će otežavati vidljivost, a najčešća je na mostovima, nadvožnjacima i pored reka.

Autor: Jovana Nerić