Čudotvorna ikona iz Hilandara stigla u Srbiju: Jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta (FOTO)

U Požegu je iz manastira Hilandara stigla ikona Presvete Bogorodice Trojeručice verna kopija čuvenog originala, jedne od najvećih svetinja pravoslavnog sveta.

Dolazak Trojeručice u Požegu obeležen je svečanom litijom, u kojoj su vernici, koracima vere, nade i ljubavi, proneli ikonu ulicama grada do hrama Svetog Tri Jerarha.

"Bogu hvala, zaista veliki blagoslov i radostan događaj, a mogu slobodno reći istorijski događaj za grad Požegu da smo udostojeni vernog prepisa Ikone Bogorodice Trojeručice koja je stigla u naš hram Sveta tri Jerarha i koja trajno ostaje ovde za svedočanstvo budućim pokolenjima i za molitvrno zastupništvo pred prestolom našeg oca Nebeskoga", izjavio je za RINU protojerej Božo Glavonjić.

Izradu ikone finansirala je Opština Požega, a ova sveta kopija trajno će ostati u tom gradu, donoseći duhovni mir i blagoslov svim vernicima. Prvi čovek opšine Požega istakao je značaj ove ikone.

"Prilikom njenog dolaska prisustvovalo je mnogo naroda, par sati se cekalo da se celiva ikona. Bogorodica Trojeručica mnogo znaci Požežanima, posebno u vremenima kada je prisutna velika podela među ljudima", rekao je Đorđe Nikitović, predsednik opštine Požega.

Oni koji nisu mogli da prisustvuju ovom velikom događaju, moći će da se ikoni poklone i u narednim danima i budućim vremenima, jer ovo mesto sada postaje novo središte duhovnog sabiranja i molitve.

U čast njenog dolaska, liturgije će se služiti svakodnevno u hramu Svetog Tri Jerarha sve do praznika Đurđica, a svake večeri vernici će moći da prisustvuju akatistu i molitvoslovljima posvećenim Presvetoj Bogorodici od kojih će biti i molitve bezdetnim roditeljima.

Autor: Jovana Nerić