POČELA JE GREJNA SEZONA, PA BUDITE PAŽLJIVI! MUP upozorava: Najčešći uzroci požara nepažnja i nemar građana (FOTO)

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, upozorava da se sa početkom grejne sezone beleži povećan broj požara na stambenim i drugim građevinskim objektima, a da su najčešći uzroci požara nepažnja i nemar građana.

Neispravni ili nečišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći na čvrsta goriva, ostavljanje uključenih grejalica bez nadzora, držanje zapaljivih predmeta u blizini peći ili grejalica, kao i preopterećenje električnih instalacija i korišćenje neispravnih uređaja — samo su neki od razloga koji svake godine dovode do požara u domaćinstvima.

Sektor za vanredne situacije apeluje na sve građane da budu odgovorni prema sebi, svojim porodicama i komšijama, da redovno proveravaju ispravnost dimnjaka i peći na čvrsto gorivo, ne ostavljaju grejalice uključene bez nadzora, ne preopterećuju električne instalacije i da nameštaj i druge zapaljive materijale udalje od grejnih tela.

Takođe, građanima se preporučuje da tokom grejne sezone ne odlažu pepeo u plastične kontejnere niti u blizini zapaljivog materijala, da ne ostavljaju malu decu bez nadzora u prostorijama gde se nalaze peći ili električne grejalice i da isključuju električne uređaje kada napuštaju dom.

Ministarstvo podseća da je u slučaju požara potrebno odmah pozvati vatrograsno-spasilačku jedinicu na broj 193 i postupati prema uputstvima vatrogasaca-spasilaca.
Brza reakcija i odgovorno ponašanje mogu spasiti živote i imovinu.

