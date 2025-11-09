AKTUELNO

ZASTALE NA KRATKO, ZAGONETNO POSMATRALE, A ONDA NESTALE U ŠUMI! Redak prizor u Koštunićima: Jovan uslikao nešto nesvakidašnje pored puta (VIDEO)

Srne se, prema njegovim rečima, nisu uplašile automobila koji se kretao putem, već su mirno posmatrale okolinu pre nego što su se povukle među drveće

Nesvakidašnji prizor zabeležen je u selu Koštunići, gde su pored samog puta primećene dve srne koje su na kratko zastale, a zatim nestale u obližnjoj šumi.

- Stvarno, prizor je bio prelep, jedinstven. Prosto ne možemo da verujemo koliko je naša priroda bogata i živa. Samo treba malo pažnje i strpljenja da bismo ovakve trenutke primetili - rekao je za RINU Jovan Nikolić koji je uslikao ovaj retko lep prizor.

Srne se, prema njegovim rečima, nisu uplašile automobila koji se kretao putem, već su mirno posmatrale okolinu pre nego što su se povukle među drveće. Meštani kažu da u ovom kraju nije retkost da se u ranim jutarnjim ili večernjim satima uoče divlje životinje, ali da se ovako blizak susret sa srnama retko dešava.

Autor: D.Bošković

