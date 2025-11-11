Magla, odroni i čekanja na granici: Vozači, danas vam treba dodatno strpljenje!

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava vozače na zahtevne uslove vožnje zbog magle, sumaglice i odrona koji se pojavljuju nakon kišnih dana, posebno na putevima kroz stenske useke.
Vidljivost će biti slabija i tokom popodneva, kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, pa se apeluje na strpljivu i opreznu vožnju, naročito na mestima gde može doći do usporenja.
Stanje na putevima:
Svi putni pravci su prohodni, nema snega.
Na deonici Leskovac jug – Vranje: magla, vidljivost 50–100 m.
Na deonici Pojate – Trupale: magla, vidljivost oko 100 m.
Na putu I B-34 kroz Đerdapsku klisuru: sitni odroni duž nestabilnih kosina.
Granični prelazi:
Putnički terminali: bez zadržavanja.
Teretni terminali:
Horgoš, Kelebija: čekanje do 3 sata.
Batrovci, Šid, Bezdan: čekanje do 4 sata.
Sremska Rača: čekanje oko 1 sat.
Naplatne stanice: bez zadržavanja.
