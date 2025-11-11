AKTUELNO

Slavimo Svetog Avramija Zatvornika: Svetac koji je pobedio đavola trpljenjem i verom!

Danas se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi slavi Sveti prepodobni Avramije Zatvornik, svetac poznat po izuzetnoj istrajnosti, molitvi i podvigu u samoći. Poštuje se kao zaštitnik ovaca i sitne stoke, a vernici ga slave kao primer nepokolebljive vere i trpljenja.

Avramije je rođen u Maloj Aziji oko 290. godine. Nakon što je pristao na brak iz poštovanja prema roditeljima, sedmi dan posle svadbe napustio je svet i povukao se u samoću, posvetivši život Bogu. Tokom 50 godina izašao je među ljude samo dva puta - da obrati neznabošce i da spase zabludelu nećaku Mariju.

Bio je mučen, kamenovan, gladan i žedan, ali nikada nije klonuo duhom. Njegova vera bila je jača od svih iskušenja, a njegovo strpljenje i ljubav prema Bogu preobratili su mnoge.

Avramijevdan je krsna slava u mnogim srpskim krajevima, posebno u donjem Podrinju, Sokolskoj Nahiji, Rađevini, Jadru, Mačvi i okolini Šapca.

Na današnji dan, veruje se da treba istrpeti sve nedaće, jer kako kaže rasuđivanje: "Ko pretrpi do kraja, spašće se."

