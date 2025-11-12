GRČKA NAJAVILA RIGOROZNU KONTROLU: Niko neće moći da napusti zemlju, ako ima neplaćene kazne, evo kao će to da funkcioniše (VIDEO)

Grčka je najavila novi, automatski sistem kontrole za saobraćajne prekršaje koji neće dozvoliti strancima da napuste zemlju ukoliko imaju neplaćenu kaznu.

Grčko Ministarstvo digitalne uprave najavilo je uvođenje novog sistema koji će direktno povezati saobraćajnu policiju sa carinom. To znači da će, čim stignete na granicu, sistem automatski prikazati sve neplaćene kazne za saobraćajne prekršaje u Grčkoj, objavljeno je na Instagram stranici nikana.gr.

Račun vas čeka na granici

Bilo da vas je policija zaustavila i napisala kaznu, ili su vas nove saobraćajne kamere snimile u prekršaju (iako vi to možda i ne znate), na granici će vas sačekati račun.

Evo kako će to da funkcioniše u praksi: Ako vas, na primer, saobraćajna kamera snimi u Solunu, istog trenutka ćete biti registrovani, a kazna će u realnom vremenu biti na graničnom prelazu, pre nego što vi stignete.

Mera se primenjuje automatski, blokirajući izlaz dok se dug ne izmiri. Ova novina je neophodna jer se godišnje napišu saobraćajne kazne u vrednosti od 100 do 110 miliona evra, a naplati svega 40 miliona evra.

Bolja naplata

Cilj je jasan: pravedan i izbalansiran odnos između vozača, kao i značajno povećanje bezbednosti saobraćaja.

Srbija će takođe planira da od 13. novembra uvesti digitalni vozački dosije . To znači da će svako ko ima nalog na e-Upravi moći da koristi novu uslugu - digitalni vozački dosije sa uvidom u sve počinjene prekršaje i izrečene kaznene mere, ali i da se, bez odlaska u MUP, izjasni ko je upravljao njegovim vozilom u vreme kada je neki prekršaj zabeležen sistemom za automatsko otkrivanje.

Autor: D.Bošković