OVI GRAĐANI IMAJU PRAVO NA 6.823 EVRA POMOĆI! Rok za prijave ističe SUTRA, evo kako dobiti subvenciju

Svi zainteresovani za ovu subvenciju mogu svakog dana tokom trajanja javnog poziva dobiti informacije lično ili telefonski u Gradskoj upravi

Svako ko se bavi poljoprivredom i poseduje seosko domaćinstvo zna koliko je važna dobra mehanizacija, posebno kvalitetan traktor. Deset užičkih porodica ove godine dobiće podršku grada koja će im olakšati i ubrzati nabavku ove poljoprivredne mašine.

Do 13. novembra otvoren je Javni poziv za dodelu subvencija za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, namenjenih kupovini novih traktora u 2025. godini. Ovaj program finansiraju Grad Užice i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, a iznos subvencije po porodici je 800.000 dinara.



- Cilj nam je da podržimo deset užičkih porodica sa po 800.000 dinara. Prioritet će imati porodice koje žive na selu, gazdinstva kojima je poljoprivreda primarna delatnost, veće porodice i one sa najviše maloletne dece. Nakon razgovora sa našim poljoprivrednicima prepoznali smo njihove potrebe, a zahvaljujući podršci resornog ministarstva i našem učešću, sada možemo sprovesti ovu meru. Verujem da će ova pomoć biti značajna za naše proizvođače i da ćemo uspešno realizovati subvencije putem ovog javnog poziva - izjavio je Miodrag Petković, član Gradskog veća.

Kriterijumi javnog poziva predviđaju da minimalna vrednost investicije bude 1.600.000 dinara bez PDV-a, dok maksimalna može iznositi do 49.999 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan potpisivanja ugovora. Deset užičkih porodica može računati na subvenciju od 800.000 dinara.

Svi zainteresovani mogu svakog dana tokom trajanja javnog poziva dobiti informacije lično ili telefonski u Gradskoj upravi, kancelarija broj 28. Kompletan materijal, uključujući javni poziv, pravilnik i potrebne obrasce, dostupan je i na zvaničnoj internet stranici grada Užica.

Autor: D.Bošković