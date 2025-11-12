Ako vam se desi SAOBRAĆAJKA, ovih 7 koraka MORATE da ispoštujete: Posledice mogu biti ozbiljne

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i lokalnim samoupravama, pokrenula je edukativnu kampanju za mlade pod sloganom "Upozori, pa pomozi", s ciljem da srednjoškolce nauči kako da pravilno reaguju u slučaju saobraćajne nezgode. Kroz interaktivne tribine, aktivnosti će u narednom periodu biti realizovane u najmanje deset lokalnih samouprava širom zemlje.



Kako navode iz Agencije za bezbednost saobraćaja navode, saobraćajna nezgoda može se dogoditi bilo kada i bilo kome. U tim trenucima, upravo prvi koraci onih koji se zateknu na licu mesta mogu odlučiti ishod.

- Smirenost i pravilna procena situacije mogu biti odlučujući u tome da li će nekome biti spasen život - napominju.

Svako ko se nađe na mestu nesreće dužan da zaštiti sebe i druge

Zato je glavni cilj ovih edukacija da mladi, pre svega srednjoškolci, nauče kako da pravilno reaguju u slučaju saobraćajne nezgode i kako da obezbede mesto nezgode kako bi se sprečilo nastajanje sekundarnih nezgoda.

- Srednjoškolci već aktivno učestvuju u saobraćaju, a mnogi od njih uskoro postaju i vozači motornih vozila. Zato je važno da znaju kako da preduprede, reaguju i pomognu u ovakvim situacijama - ističu iz Agencije.

Agencija za bezbednost saobraćaja podseća da je svaki učesnik u saobraćaju, koji se nađe na mestu saobraćajne nezgode, dužan da zaštiti sebe i druge i spreči sekundarne nezgode.

Koje korake preduzeti

Zato je važno podsetiti sve učesnike u saobraćaju na korake koje je neophodno preduzeti u takvoj situaciji:

Isključite motor svog vozila, kako bi smanjio rizik od nastanka požara ili eksplozije

Uključite sve pokazivače pravca, kako bi ostali učesnici u saobraćaju bili obavešteni o postojanju mesta nezgode

Prilikom izlaska iz vozila i stupanja na kolovoz, obavezno nosite svetloodbojni prsluk

Postavite sigurnosni trougao na bezbednom rastojanju od mesta saobraćajne nezgode, što znači najmanje 50 m na putu van naselja, najmanje 10 m na putu u naselju i najmanje 100 metara udaljenosti na auto-putu

Obavestite hitne službe - policiju i Hitnu pomoć

Pomozite najugroženijima u skladu sa svojim znanjima, sposobnostima i mogućnostima,

Ostanite na mestu nezgode do dolaska policije

- Jednostavni koraci koje svako može da primeni na mestu saobraćajne nezgode, mogu doprineti spasavanju života. Što brže i pravilnije reagujemo na mestu saobraćajne nezgode, veće su šanse da se spase nečiji život. Zato je važno najpre obezbediti mesto nezgode i upozoriti druge učesnike u saobraćaju, a zatim pružiti pomoć povređenima.Upravo zato ove aktivnosti usmeravamo ka mladima, jer sticanjem znanja, mladi stiču i samopouzdanje da reaguju smireno, sigurno i odgovorno kada je najpotrebnije. Kroz edukativne tribine učimo ih da je redosled najvažniji: najpre upozori, zatim pomozi! - poručuju iz Agencije.

Autor: D.Bošković