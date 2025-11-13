Detaljan spisak: Evo ko sve u Beogradu i okolini ostaje bez struje

Zbog izvođenja planiranih radova bez snabdevanja električnom energiјom ostaće pojedini potrošači u Beogradu i okolini.
Spisak opština i ulica koјe će u navedenom periodu biti bez električne energiјe
- Lazarevac 08:00‑14:00 Vreoci, za selo prema restoranu Radičević
- Stari Grad 08:30‑14:00 Despota Đurđa:16‑16, Dubrovačka: 8‑8A,12‑22A,32,44, Dunavska: BB,5‑11,15‑17, Kapetan‑Mišina:30,34,25‑35,41‑43, Knićaninova:4,1, Milorada Gavrilovića:2,8,12‑22,1,5‑7, Sibiñanin Janka:1, Skender‑Begova:12‑14,16,22‑26,17,23‑25,29‑33,39,47, Solunska:18A‑20,17‑17,21, Visokog Stevana:38,44‑46,56‑62,29‑31F/8,35‑37
- Voždovac 08:30‑14:00 Porodice Nikolić:2,6‑12,20A,44,1‑7,11‑13,19‑23B,31,37‑39, Porodice Petković:8‑14,24,28,5‑11, Zmaja Ognjenog Vuka:50,58, Naselje Jajinci: Ane Dobeš:2‑34,1‑5Ž,9‑35, Cice Kalušević:6‑14A,1‑7,13‑15, Dr Nenada Parente:16, Dragana Mauzera:20‑30,21‑23, Draginje Radovanović:2‑12A,16‑34,1‑15, Jovana Gajgera:13‑15, Ljubice Janković:34,31, Milke Bosnić:2‑24,36‑38,1‑29, Milutina Miljkovića:40V,50A‑54F,58‑60,15A‑29, Misije Halijard:2,6‑16,20,9‑11L,17‑21, Olge Jojić:2‑8,1‑31, Porodice Spasojević:13, Radovana Ćosića:2‑14,18‑28,1‑3A,9‑11,15‑21, Stanoja Milutinovića:1, Stojana Ljubića:12‑32,36‑38,42‑46,74B‑80V,1A‑5A,9‑27V,67V,77B, Voje Radića:16,20‑34,40‑54A,58‑62A,13‑23,27‑45,49,59, Vukosave Oljča:23dž, Zorice Božović:2‑20,26‑28,1‑17
- Voždovac 09:00‑15:00 Naselje Beli Potok: Bulevar Patrijarha Germana:22,98,11‑17,69,73‑77, Kruzni Put:1‑5, Zmaja od Avale:BB,2A‑12A,16,20‑22G,26A,38,1‑7,13A,23‑29,61‑61V, Naselje Pinosava: Oparićka:18‑20B,1B‑3D,7‑17,21‑25,31‑33A, Naselje Selo Rakovica: Gledićka:6A,1‑1B,5‑7A, Javorska:2‑20,3,9B‑9V, Lugomirska:26,1B, Rekovačka:2,26,32‑34,50,31,39‑39E,43‑45,59A‑59C, Žarka Savića:2‑12,16,24,60‑64,1B‑3V,17L‑19V,23,31‑31B,39‑47,57‑59C,73‑75, Žrnovska:4B‑6B,5D
- Rakovica 09:00‑15:00 Naselje Selo Rakovica: Kruzni Put:5b‑5E
- Novi Beograd 09:00‑15:00Pariske Komune: BB,22‑22D
- Zemun 09:30‑14:00 Naselje Batajnica: Drage Mihajlovića:60‑80,55‑79, Iriška:2‑22,26,30‑40,1‑29, Kralja Stefana Tomaša:2‑4,8,18‑32,38,1‑57,63‑65, Posavska:2‑2C,6‑44,1‑31,35‑35A, Vojačka:30‑44A,48‑88,96‑102
- Grocka 09:00‑11:00 Naselje Vinča: Beogradska:204, Radmile Vukićević:52,60‑62V,70,74,80,19,27‑29,33‑37,43‑45
- Surčin 09:00‑13:00 Naselje Dobanovci: Sestara Radovanović:2‑14,1‑27
- Palilula 15:00‑20:00 Viline Vode: BB,BB,BB,BB
Autor: S.M.