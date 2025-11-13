AKTUELNO

Pune ruke posla za HITNU POMOĆ u Beogradu: Više od 110 poziva, tri udesa

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Hitna pomoć: Tri osobe lakše povređene u tri udesa u Beogradu Tri osobe zadobile su lakše povrede u tri saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Jedna osoba je prevezena u KBC Zvezdara, dok su druge dve osobe koje su povređene u još dva udesa zbrinuta na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 111 puta, a od toga je 18 intervencija obavljeno na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici, najviše astmatičari.

Autor: S.M.

#Beograd

#Hitna pomoć

#Nesreća

#Povređeni

#udesi

