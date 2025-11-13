NEOPHODAN OPREZ! Magla smanjuje vidljivost, mokri kolovozi otežavaju vožnju

Magla, sumaglica i vlažni kolovozi i danas otežavaju vožnju, pa je vidljivost na pojedinim mestima mestimično smanjena ispod stotinak metara, a klizav asfalt povećava rizik od proklizavanja, upozorava AMSS.

"Koristite dnevna svetla, vozite sporije i budite pažljivi za volanom. U gradovima je ponovo više dece i pešaka, posebno oko škola, pa dodatno obratite pažnju, dani su sve kraći a uslovi na putu sve zahtevniji", savetuje AMSS vozače.

Zbog pojave magle vidljivost je smanjena na auto-putu E-75, na deonici petlja Novi Banovci - petlja Vranje, vidljivost je smanjena na 50-200 metara, na moto-putu M 11, petlja Beograd - petlja Bubanj Potok, mestimično ima magle i vidljivost je smanjena na 200 metara, na auto-putu E-80, nadeonici petlja Trupale - granični prelaz SRB/BUG, mestimično ima magle i vidljivost je smanjena na 50-150 metara. Takođe, na teritoriji Vojvodine magla smanjuje vidljivost na 100 metara.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Zimska služba JP "Putevi Srbije" saopštila je da su svi putni pravci prohodni i da na njima nema snega.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS na putničkim terminalima (PMV) na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Na teretnim terminalima (TMV) na izlazu iz Srbije, na graničnom prelazu Batrovci teretnjaci čekaju 300 minuta, na Šidu 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: S.M.