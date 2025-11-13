Kula Beograd zasijala u Njegoševu čast

Lik Petra II Petrovića Njegoša obasjao je Kulu Beograd, pretvarajući najvišu zgradu u Srbiji i regionu u svetlosni spomenik velikanu srpske i crnogorske kulture.

U tišini večeri, grad je zastao da, na dan Njegoševog rođenja, oda počast pesniku, filozofu i državniku čije se misli i stihovi još uvek pamte i citiraju.

Kula Beograd, kao simbol savremenog Beograda, postala je mesto gde se kroz jedinstvene svetlosne projekcije odaje omaž velikim imenima kulture, nauke i istorije, a koje nas uvek podsećaju da se temelji modernog grada zasnivaju na kulturno-istorijskom pamćenju i vrednostima koje baštini. Ovom gestom Beograd na vodi nastavlja da odaje počast velikanima koji su oblikovali našu prošlost i nadahnjuju našu budućnost.



Autor: Dalibor Stankov