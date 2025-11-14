Zbog magle smanjena vidljivost na nekoliko putnih pravaca! AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj! Zadržavanja na prelazu Batrovci do pet sati

AMSS vozačima preporučuje strpljenje u saobraćaju, posebno u popodnevnim satima, kada se, posebno na prilazima većim gradovima i na izlazima ka vikend destinacijama, očekuje pojačan saobraćaj.

Zadržavanja su jutros zabeležena samo na graničnom prelazu Batrovci i to za teretna vozila koja na izlazu iz zemlje čekaju 300 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama.

Zbog pojave magle smanjena vidljivost na nekoliko putnih pravaca

Zbog pojave magle, vidljivost je na pojedinim putevima u Srbiji smanjena na 50 do 150 metara, saopštilo je danas javno preduzeće "Putevi Srbije".

Vidljivost je smanjena na Auto-putu E-75, petlja Novi Banovci - granični prelaz sa Severnom Makedonijom (Preševo), Auto-putu E-80 Bancarevo - granični prelaz sa Bugarskom i Moto-putu M11, petlja Beograd - petlja Bubanj Potok.

Na teritoriji AP Vojvodina magla je smanjila vidljivost na 50 do 200 metara.

Autor: A.A.