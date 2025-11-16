Meridianbet postavlja standarde: edukacija zaposlenih u fokusu društveno odgovornog poslovanja

Više od decenije posvećenosti prevenciji i zaštiti igrača

Kompanija Meridianbet već više od decenije pokazuje da odgovorno poslovanje nije samo obaveza, već duboko ukorenjena vrednost i deo misije prema igračima i zajednici.

Kroz kontinuirane programe edukacije svojih zaposlenih i kroz saradnju sa zdravstvenim institucijama, Meridianbet postavlja nove standarde društvene odgovornosti u industriji igara na sreću.

U saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti iz Drajzerove i Udruženjem priređivača igara na sreću (UPIS), kompanija sprovodi jedinstveni program “Moguće je prekinuti” – projekat koji već godinama omogućava zaposlenima u kompaniji da prepoznaju rane znakove patološkog kockanja i na vreme reaguju.

Do sada je edukaciju prošlo više hiljada zaposlenih, koji su dobili sertifikate u skladu sa međunarodnim standardima, čime se potvrđuje posvećenost prevenciji i zaštiti igrača kao ključnim prioritetima poslovanja.

Zahvaljujući ovakvim aktivnostima, Meridianbet je prepoznat kao kompanija koja ide korak ispred propisa – aktivno doprinosi unapređenju regulative i standarda bezbednog priređivanja igara na sreću. Projekat “Moguće je prekinuti” danas je deo zakonske obaveze za sve priređivače.

Kao kompanija koja neprestano ulaže u znanje i svest svojih zaposlenih, Meridianbet je u Jugoistočnoj Evropi prepoznat kao lider u odgovornom priređivanju, posebno na polju prevencije.

Kao kompanija koja razume važnost društvene uloge, Meridianbet ostaje posvećen svojoj misiji — da obezbedi sigurno i kontrolisano okruženje u kojem je igra zabava, ali odgovornost uvek na prvom mestu.

Autor: D.Bošković