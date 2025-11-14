PRONAĐENA SRPKINJA KOJA JE NESTALA PRE VIŠE OD GODINU DANA! Ratka krenula kod partnera u Španiju, pa nestala bez traga! Sada je locirana živa i zdrava

To se navodi u registru na Instagram profilu Nestali Srbije.

- Prema pouzdanim podacima koje smo dobili, Ratka Jovanović koja je nestala 28. Juna 2024. godine u Malagi, u Španiji, je pronađena živa i zdrava!“ - naveli su oni.

Ratka J. (48) krajem juna prošle godine otišla je u Španiju kako bi posetila partnera i par dana nakon putovanja, gubi joj se svaki trag. Kako nesreća nikada ne ide sama, nedavno je preminula Ratkina majka, a istinu o nestanku ćerke nije dočekala.

Prema rečima prijatelja nestale Ratke, ona je trebalo da ostane dva do tri meseca u Španiji, međutim, stvari su postale sumnjive kada je prestala da se javlja prijateljima i porodici.

U prvi mah, prijatelji su mislili da je izgubila telefon, međutim, sumnju kod Ratkinih najbližih budi činjenica da je poslednji put bila aktivna na društvenoj mreži "Telegram" 21. avgusta, kao i na aplikaciji za razmenu poruka "Vocap".

Takođe, ona je sve do 27. jula bila aktivna i na Vajberu, a nakon ovog datuma dolazi do promene. Njena prijateljica Marica ispričala je da joj od tada izlazi obaveštenje na ona više nema Vajber.

Policiji nestanak prijavile i komšije

Policiji su nestanak pre mesec dana prijavile njene komšije, a zatim i majka.

- U potragu za nestalom Beograđankom bi trebalo da se uključi i Interpol - rekao je ranije izvor.

Dečko nestale Marice, Nikola, nije se oglašavao dosad za medije povodom nestanka partnerke.

Autor: Iva Besarabić