Ministar Gašić prisustvovao obeležavanju Dana Kopnene vojske u Nišu: Snažna, obučena i opremljena vojska najbolja je garancija mira (FOTO)

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović prisustvovali su danas svečanosti povodom obeležavanja Dana Kopnene vojske u Domu Vojske Srbije u Nišu, a Gašić je tom prilikom istakao da je Kopnena vojska oduvek bila simbol snage, odgovornosti i časti.

Na početku svečanosti pročitana je čestitka predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića upućena povodom Dana Kopnene vojske.

Obraćajući se pripadnicima Kopnene vojske, ministar Gašić najpre je uputio čestitke povodom obeležavanja njihovog dana i izrazio duboko poštovanje za sve što čine u službi otadžbine.

- Vaš rad, profesionalizam i posvećenost u izvršavanju svakog poverenog zadatka snažan su oslonac naše vojske, države i naroda. Kopnena vojska oduvek je bila simbol snage, odgovornosti i časti. Njeno biće protkano je suštinskim vrlinama našeg identiteta rodoljubljem, disciplinom i požrtvovanošću. Zahvaljujući vašem znanju, istrajnosti i snazi duha, uspešno nastavljate slavnu tradiciju svojih predaka i pokazujete da su vrednosti na kojima počiva Kopnena vojska postojane i neprolazne - istakao je ministar.

On je podsetio da su od osnivanja prvog bataljona, tzv. "regulaša", i baterije topdžija 1808. godine, pa sve do danas, najveća snaga Kopnene vojske uvek bili njeni ljudi vojnici, podoficiri i oficiri, a da je nepokolebljiv duh njenih pripadnika temelj uspešnosti i napretka Kopnene vojske svih ovih godina.

- Svi uspesi koje ste do sada postigli rezultat su vašeg znanja, iskustva i stalnog usavršavanja. Odgovornim pristupom svakom zadatku, iz dana u dan potvrđujete spremnost da čuvate bezbednost svih nas i budete uzdanica države u svakom izazovu - naveo je Gašić.

Istakao je da su u proteklom periodu uspešno izvršavali najodgovornije zadatke od obezbeđenja administrativne linije prema našoj Autonomnoj pokrajini Kosovu i Metohiji i kontrole Kopnene zone bezbednosti, preko angažovanja u multinacionalnim operacijama, do zadataka iz treće misije Vojske Srbije kada ste prvi pritekli u pomoć građanima bilo da je reč o gašenju požara, otklanjanju posledica nepogoda ili izgradnji infrastrukture.

- Svojim zalaganjem dokazujete da se na vas uvek može računati u svakom trenutku i u svakoj situaciji - rekao je Gašić.

Ministar odbrane posebno je istakao učešće pripadnika Kopnene vojske na vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025".

- Zahvaljujući vašem trudu, disciplini i posvećenosti naš narod i ceo svet bio je zadivljen onim što ste, zajedno sa drugim sastavima Vojske Srbije, pokazali. Svaki vaš korak, svaki pokret, bili su dokaz visokog profesionalizma i ponosa što nosite uniformu Vojske Srbije. Snažna i obučena vojska, opremljena savremenim sredstvima, najbolja je garancija mira i stabilnosti naše zemlje - dodao je on.

Pre nešto više od decenije, istakao je Gašić, državno rukovodstvo započelo je važan projekat u razvoju i jačanju Vojske Srbije.

- Zahvaljujući viziji i odlučnosti tadašnjeg ministra odbrane, a danas predsednika Republike i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, započet je proces obnove naše vojne moći. Iz godine u godinu sistematski ulažemo u nabavku novog naoružanja i vojne opreme, kao i u poboljšanje standarda pripadnika Vojske Srbije. Rezultati tih napora jasno su vidljivi u svakodnevnom životu i radu naših jedinica - naglasio je on.

Ističući da će se u narednom periodu nastaviti sa ulaganjem u razvoj i snagu naše Kopnene vojske na ponos svih njenih pripadnika i na dobrobit Srbije, ministar odbrane poručio je novom komandantu Kopnene vojske general-majoru Zoranu Naskoviću da ima punu podršku državnog i vojnog rukovodstva za dalji razvoj i unapređenje borbene gotovosti tog vida Vojske Srbije.

Pripadnicima Kopnene vojske ministar Gašić čestitao je praznik i dodao da je uveren da će i ubuduće nastaviti da unapređuju svoje znanje, osposobljenost i duh zajedništva na ponos Vojske Srbije i cele naše otadžbine.

- Budite dostojni onih koji su stvarali istoriju Kopnene vojske i svetli primer generacijama koje dolaze. Hvala vam što čuvate mir, sigurnost i ugled Vojske Srbije. Želim vam dobro zdravlje, mnogo uspeha i vojničku sreću - naglasio je ministar.

Komandant Kopnene vojske general Nasković odao je priznanje pripadnicima vida na svemu što je urađeno u prethodnom periodu na održavanju i unapređenju stanja i sposobnosti.

On je, tom prilikom, posebno istakao učešće velikog broja pripadnika Kopnene vojske, kao i sredstava ratne tehnike na vojnoj paradi "Snaga jedinstva".

- U narednom periodu težišni zadatak biće nam obuka na novouvedenom naoružanju i vojnoj opremi. U protekloj godini, značajna sredstava su nam data za poboljšanje infrastrukturnih objekata. Rezultati nam govore da održavamo i unapređujemo potrebne sposobnosti. Koristim priliku da se zahvalim Ministarstvu odbrane i Generalštabu Vojske Srbije na pomoći u radu, a organima vlasti, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i ostalim verskim zajednicama, javnim i privatnim preduzećima i brojnim udruženjima na izuzetnoj saradnji. Uveren sam da ćemo i u narednom periodu nastaviti uspešnu saradnju - rekao je general-major Nasković.

Današnjoj svečanosti prisustvovali su članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, mitropolit niški Arsenije, načelnici upravnih okruga, predstavnici grada Niša i lokalnih samouprava, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, direktori državnih institucija, javnih i privatnih preduzeća, članovi porodica poginulih pripadnika Vojske Srbije i brojni gosti.

Dan Kopnene vojske obeležava se u spomen na 16. novembar 1914. godine kada je počela Kolubarska bitka.



Autor: Dalibor Stankov