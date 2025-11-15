Ujela ga otrovnica u centru grada: Smrt izbegao za dlaku, evo šta nikako ne smete da uradite ako vidite zmiju

Već mesecima u Kragujevcu se priča o stravičnom incidentu kada je jednog čoveka ujela zmija otrovnica usred grada! Naime, muškarca je nasred ulice ujela zmija, i to baš u trenutku kada je pokušao da je uhvati, a upravo to je bila greška, koja ga je umalo koštalo života.

Snimci sa lica mesta i fotografije ujeda i danas kruže internetom, a jeziv prizor i dalje uznemirava javnost.

Poznati zmijolovac Vladica Stanković istakao je tada da, ukoliko neko primeti zmiju, nikako je ne treba samostalno dirati.



- Po slici bih rekao da je reč o otrovnom ujedu, i to najverovatnije o poskoku. Ja stalno pričam i sada ću da ponovim - zmijama nikako ne treba prilaziti, a posebno ih ne treba dirati, jer upravo ovo može da se dogodi - napominje Stanković dodajući da je ovakav potez čoveka mogao da bude koban.

S tim da hladno vreme nije period kada su zmije aktivne, Vladica navodi da prilikom parenja često mirne zbog čega ljudi ih neretko ne primete, pa ih "ponesu sa sobom" kada se uvuku u torbe, rančeve ili korpe.

- Zimi je to najčešći slučaj kada je veoma hladno, a vaš auto se nalazi u prirodi. Tada se one zavuku u automobil koji je prethodno bio zagrejan i često ako u međuvremenu ponovite put negde, one ostaju u kolima i napustiće ih tek nakon što oseti da može da izađe napolje - kaže Stanković.

Kako ističe, velika je razlika kod ujeda otrovnice i neotrovnice, a u slučaju ujeda otrovne zmije vrlo je važno reagovati na ispravan način.

- Kod otrovne zmije ujed je od 4 do 8 milimetra, i njen otrov se istiskuje istog trenutka. Ako se nalazite u prirodi i nemate u blizini lekara, poželjno je imati kod sebe elastični zavoj kojim ćete podvezati mesto ujeda - objašanjava Stanković.



Podsetimo, u poslednjem periodu širom Srbije ljudi primećuju veliki broj zmija, čak i otrovnica.

Autor: D.Bošković