U SRBIJI ČAK I TINEJDŽERI DOBIJU MOŽDANI UDAR! Sve više mladih ima bolesti karakteristične za SREDOVEČNE LJUDE, doktor upozorava: U sebe unose OTROV, lista oboljenja je sve duža

Raste broj mladih koji se suočavaju sa bolestima koje su nekada pogađale isključivo stariju populaciju - od hroničnog umora i aritmija posle korone, do dijabetesa, gojaznosti i oštećenja pluća. Iako roditelji misle da je mnogo toga sto deca rade bezazleno, već u osnovnoj školi udišu supstance koje mogu izazvati astmu, oštetiti mozak i čak povećati rizik od moždanog udara koji u Srbiji dobija sve više mladih. Stručnjaci upozoravaju da našoj deci preti tiha epidemija modernog stila života i pogubnih navika.

Kako je ranije naveo dr Predrag Stanarčević, smatra se da 10 do 15 odsto svih pacijenata sa moždanim udarom spada u starosnu grupu od 15 do 45 godina, što znači da će svaki sedmi moždani udar biti kod osobe mlađe od 45 godina.

Doktor Stanarčević kaže da njegov najmlađi pacijent ima 19 godina. Najčešći je ishemijski moždani udar, a što se tiče kliničke, slike, postoje velike varijacije.

Pušenje glavni razlog zdravstvenih tegoba

Pedijatar Saša Milićević za "Blic" ističe da je jedan od glavnih razloga zbog kojih sve mlađa populacija, deca i tinejdžeri, danas imaju zdravstvene tegobe karakteristične za stariju dob jeste pušenje.

- Deca počinju da puše i koriste vejp često. Oni sebe ne smatraju pušačima jer za vejp kažu da su to zdrave cigarete. Klasične cigarete svakako imaju dosta opasnosti, ali vejp ima komponente koje ulaze direktno u cirkulaciju i putem krvi se prenose u sve ćelije u organizmu. To je posebno opasno kod dece i tinejdžera čiji se organizmi i dalje razvijaju, te je tako i mnogo više štetnih efekata - objašnjava za "Blic" pedijatar Milićević.

Iako je prvobitno osmišljen kao pomoć u odvikavanju od pušenja, vejp se danas koristi potpuno suprotno svojoj nameni, i mnogo je štetniji nego što se mislilo.



- Deca koja imaju osetljive disajne disajne puteve mogu da pogoršaju svoje zdravstveno stanje. To se u daljem razvoju može odraziti tako što mogu da dobiju opstruktivnu bolest pluća koja je karakteristična za odrasle, pogotovo starije osobe, u šestoj i sedmoj deceniji. U opasnosti su i deca koja imaju astmu a koriste vejp ili cigarete - naglašava on.

Od cigareta moguć i moždani udar kod tinejdžera

Zabrinjavajuće je, kaže, što sve mlađa deca, već u osnovnoj školi, koriste cigarete i vejp, često uz prećutnu ili otvorenu podršku roditelja.



- Koriste cigarete i vejp čak i u osnovnoj školi deca koja su 7. i 8. razred. Pogubno je i što im roditelji dopuštaju da to koriste jer misle da je bolje od cigareta. Vejp može da ošteti zube, desne, sluznicu usta, krajnike, a na donjim disajnim putevima, dušnik, bronhije i pluća. Možda deluje da je bolje da ne udišu te materije, ali to jako šteti ustima i jeziku. To su sve supstance koje su našem organizmu strane, i smatra ih kao otrov. Pogotovo su ugroženi tinejdžeri koji su kao deca imali bronhitis, i povećava se šansa da dobiju astmu. Povećava se i rizik od moždanog udara i u tako mladoj dobi, jer sve te supstance kojih ima u cigareti zapušavaju krvne sudove - upozorava.

Doktor Stanarčević je ranije za "Blic Zdravlje" govorio i o simptomima koje ne smemo da ignorišemo kao i o važnosti brzog reagovanja, kada se ti simptomi jave. Kako kaže, nekada simptomi mogu da izostanu, što predstavlja veliki problem.

Snus stvara rizik od malignih bolesti

Dr Milićević takođe navodi da je upotreba duvanskih alternativa kao što je snus sve rasprostranjenija među mladima, ali i podjednako opasna po zdravlje.



- Osim toga mnogi koriste snus koji sadrži nikotin. Taj nikotin se resorbuje, i dalje može čak da utiče i na oštećenja mozga. Deca to stavljaju između desni i odbraza, što može da dovede do zapaljenja sluznice desni, do oštećenja zuba. Mogu se razviti i maligne promene, a zabeležene su čak i maligne promene na desnima. Jedan deo toga se i guta pljuvačkom koja se luči, i odlazi u organe za varenje. Na taj način šteti jednjak i želudac, odnosno organi za varenje, a to sve zbirno sa oštećenjima disajnih organa kasnije može dovesti do različitih bolesti - osvrnuo se Milićević.

O posledicama kovida

Pored navedenih uzroka za to što sve više mladih ima oboljenja karakteristična za starije ljude, jedan od njih je svakako i korona virus, naročito kada su u pitanju problemi sa srcem, disanjem i opšta slabost organizma.

- Problem je takođe i kovid. Omladina koja je imala kovid često se sada žali na aritmije, odnosno poremećaj ritma rada srca, meko stezanje u grudima, poremećaje disanja. To su sve tegobe koje nisu imali pre kovida. Sada imaju i neke tegobe pri hodanju, umaraju se, i tako je sindrom hroničnog umora kod mladih učestaliji. Taj sindrom je karakterističan u nekoj starijoj dobi, a čak se žale sve više i na depresiju - kaže Milićević u razgovoru za "Blic".

Sve manje se kreću, a sve više piju

Pedijatar upozorava da sve ranije eksperimentisanje sa alkoholom, naročito u kombinaciji sa energetskim pićima, ima ozbiljne posledice na organizam.

- Problem je jer sve ranije počinju da piju, a često alkohol konzumiraju sa energetskim pićima u velikim količinama.To je opterećenje za jetru, bubrege, ali i za sve organe - kaže on za "Blic".

Na zloupotrebu alkohola upozoravali su i lekari beogradske Hitne pomoći, koji su za 1. maj imali pune ruke posla, a prema rečima lekara Aleksandara Čokanovića, bilo je puno alkoholisanih osoba na javnim mestima a ono što je zabrinjavajuće jeste da je među njima bilo puno maloletnika.

Lista bolesti i zdravstvenih problema od kojih danas sve češće boluju mladi i tinejdžeri:

Hronični umor (sindrom hroničnog umora)

Aritmije (poremećaj srčanog ritma)

Dijabetes

Gojaznost

Oštećenja pluća

Astma

Moždani udar

Opstruktivna bolest pluća

Oštećenja mozga (zbog nikotina i duvanskih alternativa)

Upale i oštećenja usne duplje (zubi, desni, krajnici, sluznica usta)

Zapaljenje desni i sluznice

Maligne promene na desnima

Oštećenja jednjaka i želuca

Problemi sa disanjem

Depresija

Oštećenje jetre i bubrega (posebno usled alkohola i suplemenata)

Poremećaji držanja tela (kifoze, skolioze)

Oštećenje vida

Autor: D.Bošković