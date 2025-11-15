AKTUELNO

Nova epidemija na pomolu? Prvi čovek zaražen novim sojem ptičjeg gripa H5N5

Izvor: Informer, Foto: Pixabay.com ||

Stanovnik američke savetne države Vašington hospitalizovan je nakon što je zaražen sojem H5N5 ptičjeg gripa, saopštili su lokalni zdravstveni zvaničnici, a prema dostupnim podacima, reč je o prvom potvrđenom slučaju infekcije ovim sojem kod ljudi.

Kako navodi Odeljenje za zdravstvo države Vašington, osoba je imala živinu koja je bila u kontaktu sa divljim pticama, pa se pretpostavlja da je zaraza potekla od domaćih ili divljih ptica, dok je istraga u toku, preneo je američki CBS.

Ovo je prvi slučaj zaražavanja ljudi ptičjim gripom u Sjedinjenim Američkim Državama od februara.

Oboleli, starija osoba s postojećim zdravstvenim problemima, i dalje je hospitalizovana.

Soj H5N5 ne smatra se većom pretnjom po ljude od soja H5N1, koji je 2024. i 2025. godine izazvao 70 slučajeva zaraze kod radnika na farmama mleka i živine, uglavnom sa blagim simptomima.

Američki Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) saopštili su da nema dokaza da je rizik po javno zdravlje porastao i da očekuju uzorak iz Vašingtona radi dodatnih analiza.

Razlika između H5N5 i H5N1 nalazi se u proteinskoj strukturi koja utiče na oslobađanje virusa iz zaraženih ćelija i njegovo širenje.

