Nova epidemija na pomolu? Prvi čovek zaražen novim sojem ptičjeg gripa H5N5

Stanovnik američke savetne države Vašington hospitalizovan je nakon što je zaražen sojem H5N5 ptičjeg gripa, saopštili su lokalni zdravstveni zvaničnici, a prema dostupnim podacima, reč je o prvom potvrđenom slučaju infekcije ovim sojem kod ljudi.

Kako navodi Odeljenje za zdravstvo države Vašington, osoba je imala živinu koja je bila u kontaktu sa divljim pticama, pa se pretpostavlja da je zaraza potekla od domaćih ili divljih ptica, dok je istraga u toku, preneo je američki CBS.

Ovo je prvi slučaj zaražavanja ljudi ptičjim gripom u Sjedinjenim Američkim Državama od februara.

Oboleli, starija osoba s postojećim zdravstvenim problemima, i dalje je hospitalizovana.

Soj H5N5 ne smatra se većom pretnjom po ljude od soja H5N1, koji je 2024. i 2025. godine izazvao 70 slučajeva zaraze kod radnika na farmama mleka i živine, uglavnom sa blagim simptomima.

Američki Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) saopštili su da nema dokaza da je rizik po javno zdravlje porastao i da očekuju uzorak iz Vašingtona radi dodatnih analiza.

Razlika između H5N5 i H5N1 nalazi se u proteinskoj strukturi koja utiče na oslobađanje virusa iz zaraženih ćelija i njegovo širenje.

