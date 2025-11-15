Ovako je govorio patrijarh Pavle: Kum vašoj deci ne može da bude bilo ko, dobro ga birajte i znajte ovo

Kumstvo u Srbiji nije samo lepa tradicija ili običaj koji se prenosi generacijama, to je sveta duhovna veza, koja spaja porodicu, prijatelje i veru. Uloga kuma mnogo je veća od prisustvovanja krštenju ili venčanju; on je duhovni stub porodice, svedok i čuvar vere deteta. Zato je važno pažljivo birati kuma, kako bi njegova prisutnost u životu kumčeta imala istinsku duhovnu težinu.

Narodna izreka "Bog na nebu, a na zemlji kum", najbolje oslikava značaj kumstva. Kum nije samo gost ili ceremonijalni učesnik, on postaje duhovni roditelj i stub porodice, prisutan u najvažnijim trenucima života. Njegova uloga nije formalna, već obavezujuća, jer se očekuje da vodi kumče kroz svet vere i moralnih vrednosti.



Običaj kumstva duboko je ukorenjen među slovenskim narodima i datira još iz predhrišćanskih vremena, kada je kum bio posrednik između porodice i predaka. U hrišćanstvu, kum preuzima sveti zadatak: učestvovati u duhovnom životu svog kumčeta i biti mu oslonac u veri.

Na krštenju, kum postaje duhovni roditelj, svedok vere deteta dok ono samo ne bude sposobno da je ispoveda. Odbiti kumstvo ili menjati kuma bez opravdanog razloga u narodu se smatra teškom povredom duhovne veze i ozbiljnim moralnim prekršajem.

Stav crkve o kumstvu

Blaženopočivši patrijarh Pavle više puta je govorio o ozbiljnosti kumstva. Njegov stav je jasan: kum ne sme biti bilo ko, već "osoba od poverenja, čistog života i zrelog doba". Posebno je isticao važnost izbora kuma u slučaju nekrštene dece, naglašavajući:

"Ako ne želi spasenje svom detetu, kako može učestvovati u spasenju tuđeg?"

Kumstvo, po rečima patrijarha Pavla, nije samo simbolično ili ceremonijalno; to je duhovna veza koja obavezuje, čuva i prožima ljubavlju. To je odnos koji nadilazi rodbinske granice, temeljen na veri, poverenju i blagoslovu.

Autor: D.Bošković