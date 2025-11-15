AKTUELNO

Društvo

'Iskopali su rupu, zakopali me u zemlju i tek sam onda počela da dišem!' Čudesna priča baka Rade koja se smrti nasmejala u lice! (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: TikTok.com/andjaje ||

Nad vinogradima se tog dana nadvio težak, olovan oblak. Vazduh je bio gust, mirisao je na zemlju i znoj, a iz daljine su se čuli prvi tutnjevi.

Baka Rada tada je bila devojka od sedamnaest, osamnaest godina - nadničarka, navikla na sunce i motiku.

"Otišla sam u nadnice, i do podne smo kopali", ispričala je ona unuci koja je snimak objavila na Tik tok profilu "andjaje".

"Kad ono oblak, grmljavine... počela kišica, pa smo se gazda, gazdarica i ja sklonili pod orah".

Nebo se zatvorilo u trenu.

Počela je kiša, a baka Rada se skrila pod drvo. Foto: Fonet Ap"Počela pojačana kišica i pukne jako! Udari u drvo i sve rascepi. Puklo drvo... i tako me one iskre ošamutile", priča Rada sa pogledom koji deluje kao da i sada oseća taj udar.

"Imala sam kike duge, pa upletene...".

U tom trenutku, grom je rascepio drvo i gotovo oduzeo život mladoj devojci. Ljudi koji su radili u vinogradu pritrčali su, ne znajući šta da rade, pa su posegli za starim narodnim verovanjem - da zemlja izvlači struju.

@andjaje

lajk za još storitajmova #storytime #baba #grom

♬ original sound - Mitić Anđa

"Iskopali su rupu, pa me zakopali u zemlju do pola. Sva sam crna bila, kao zemlja... I oni me zakopali, i kako su me zakopali, ja sam počela da dišem".

Život se, kaže, u njoj probudio polako, s dahom zemlje i mirisom blata.

"Upregli su konja u kola, pa me potovare pravo iz vinograda na stanicu. Zaustave autobus. U zdravstvenoj stanici me pregledaju, dobih injekcije... Bio tu brat Dule, oni me pitaju, a ja ne znam da odgovorim, pričam nepovezano... Nisam ih prepoznala".

Tek posle injekcije, počela je da dolazi sebi.

"Mnogi se okupili da vide", kaže, i na trenutak joj se lice ozari.

- Tvoj pokojni deda, kaže: "E moj nadničare, e moj mučeni, kad ideš u nadnicu da mi pogineš". A moja majka jadna rekla je da pesak izvlači struju.

Nedelju dana ruka joj je "igrala na pesak", kosa bila spržena, a na grudima ostala mala krastica - uspomena na borbu s nebeskim ognjem.

"Hvala bogu", kaže i prekrsti se, "nije me glava zabolela, nisam gluva ostala, nisam ćorava ostala".

Danas, dok o tome priča svojoj unuci, osmeh joj je blag, ali čvrst, onakav kakav imaju ljudi koji su pogledali smrti u oči i nastavili da žive kao da se ništa nije dogodilo.

I zato, kako je unuka duhovito napisala na snimku:

Autor: D.Bošković

#Grom

#Rupa

#Smrt

#Zemlja

#pogledala smrti u oči

POVEZANE VESTI

Domaći

OVDE SE NALAZI ĐORĐE DAVID POSLE SAOBRAĆAJKE U MAKEDONIJI! Ono što je proživljavao pravi je PAKAO -Dokumenta mu i dalje nisu vraćana! EVO ŠTA JE PORUČ

Domaći

JOŠ JEDAN ŽESTOKI UDARAC ZA MINU KOSTIĆ! Nakon problema sa dečkom, njen brat doživeo PAKAO! ''Izgubio je sve, ne mogu da jedem i loše mi je''

Domaći

POTRESNO! Brat poginule pevačice Andrijane stigao u Beograd! Čeka se preuzimanje tela! ''Sahrana će biti sutra''

Region

VELIKI POŽAR KOD ŽELEZNIČKE STANICE U BARU: Nad gradom se nadvio gust dim

Hronika

Veliki požar u Mladenovcu: Gust dim se nadvio nad gradom, porodična kuća u plamenu

Svet

Misteriozna smrt para na odmoru: Našli ih mrtve u hotelskoj sobi, sumnja se na jednu stvar, sin ne veruje u to