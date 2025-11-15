Kako da se snađete i izbegnete zbrku u kružnom toku: Ovo su pravila koja vozači treba da znaju da ne bi napravili grešku (video)

Veća bezbednost i efikasniji protok saobraćaja, osnovna je "misija" kružnog toka, koji su sve češća pojava na našim saobraćajnicama, zamenjujući klasične raskrsnice sa semaforima. Za mnoge vozače u Srbiji, međutim, pravila vožnje u kružnom toku i dalje su – misterija!

Saobraćajna definicija je vrlo jednostavna - kružni tok je posebno oblikovana raskrsnica u kojoj se saobraćaj odvija jednosmerno, u pravcu suprotnom od kazaljke na satu, oko centralnog ostrva.

Na našim putevima i ulicama kružni tokovi su predstavljeni znakom obrnutog trougla koji označava „ukrštanje sa putem sa pravom prvenstva“. Uz taj, neki od kružnih tokova, pre ulaza u njega imaju i dodatni plavi saobraćajni znak, kao znak obaveštenja da se približavate kružnom toku.

Međutim, zahvaljujući viralnim video zapisima na internetu koji svedoče u ulasku u njih iz pogrešnog smera ili besomučnom kruženju oko ostrva u potrazi za isključenjem, svedoci smo da je za mnoge vozače u Srbiji vožnja u kružnom toku misterija koja često prerasta u histeriju!

Po rečima instruktora vožnje Jugoslava Trijića, dobar deo vozača u Srbiji ima “strah” od kružnih tokova jer oni u Srbiji i dalje nisu većina među raskrsnicama, a u pojedinim gradovima su zaživeli relativno skoro, tek pre par godina.

A razloga za paniku ne treba da bude, kako kaže, samo ako se poštuju saobraćajna pravila, počevši od prvog i osnovnog - vozila koja su u kružnom toku imaju prednost.

- Pravilo u kružnom toku s jednom trakom vrlo je jednostavno. Najpre, prilagodite brzinu i pre nego uđete u kružni tok pogledajte levo. Znajte da vozila koja se već kreću u kružnom toku imaju prednost u odnosu na ona koja se tek uključuju. U kružnom toku sa jednom trakom prilikom ulaska nije potreban pokazivač pravca, jer se jednostavno podrazumeva da idete levo. Desni migavac, pak, dajete prilikom izlaska iz kružnog toka i to na bilo kojem njegovom izlazu, jer se time obaveštavaju ostali učesnici u saobraćaju da izlazite iz kružnog toka - objašnjava Trijić.

Kako kaže, nije potrebno da usporavate ili se zaustavite prilikom izlaska iz kružnog toka, sem u slučaju kada su pešaci na pešačkom prelazu ili ako se približava vozilo Hitne pomoći, koje se uvek mora propustiti.

Što se tiče kružnih tokova sa više traka, kako kaže, pravila su identična ali je potrebno pratiti i horizontalnu signalizaciju i druge postavljene saobraćajne znake. I u ovom slučaju, dodaje, važi prvo i osnovno pravilo kružnog toka – prednost imaju vozači koji se već kreću unutar njega.

- Kod kružnih tokova sa više traka najčešće se krši pravilo da vozači iz unutrašnje trake ne propuštaju one iz spoljašnje. Vozač iz unutrašnje trake, dakle one koja je bliža ostrvu u kružnom toku, mora da propusti vozača iz spoljne trake kao da je u pitanju klasično prestrojavanje na putu sa dve trake, i to uz obavezno davanje migavca. Ovde važi pravilo kao da vozite na običnom putu sa dve ili tri trake, što će reći levi migavac se daje samo u slučaju prestrojavanja. Kada izlazite iz kružnog toka sa više traka, kao i u slučaju kružnog toka sa jednom, daje se desni pokazivač pravca pre izlaska – objašnjava Trijić.

Na pitanje šta raditi ako je u spoljašnjoj traci gužva i isključenje nije moguće, sagovornik odgovara da je moguće napraviti još jedan pun krug oko ostrva, što nije tako česta opcija, ili “sačekati u unutrašnjoj traci dok se ne ispune uslovi za prestrojavanje”.

Po njegovim rečima, do najčešćih zabuna u ovim slučajevima dolazi zbog toga što kod kružnih tokovi sa više traka pre ulaska u njih nemaju znakove za prestrojavanje, pa bi vozač pre ulaska mogao unapred da odluči kojom trakom će se kretati.

- Zato se često dešava da se neko vozi spoljnom trakom sve vreme, iako se isključuje tek na trećem, četvrtom ili daljem izlazu. Dakle, važan je izbor prave trake u kružnom toku sa više njih, a pre toga razmislite gde treba da se isključite pre ulaska u kružni tok. Ako izlazite na prvom isključenju, onda u kružni tok uđite desnom trakom i pratite spoljašnju traku do isključenja. Ako, pak, izlazite na poslednjem isključenju, trebalo bi iz leve trake ući u unutrašnju, pa se na vreme prestrojiti pred isključenje – kaže instruktor vožnje.

"Još jedan krug oko Slavije"

Takve situacije gde se jednostavno ne isplanira unapred na koje izlaz iz kružnog toka teba ići, karakteristične su za najpoznatiji kružni tok u državi, beogradsku Slaviju.

- I za nju ne postoji nikakvo izuzeće od ovih pravila. Druga je stvar što svako ko je vozio Slavijom zna da “školska pravila” nisu baš primenljiva na licu mesta i to mahom zato što ljudi migavac ne koriste kako treba ili ga ne koriste uopšte, pa se dešava ono čuveno “još jedan krug oko Slavije” dok ne “pogode” izlaz. A zapravo je jednostavno i ne treba da bude nikakve misterije i histerije ni kod jedenog kružnog toka, pa tako i kod ovog – levi kad se prestrojavaš kao i na svakom drugom putu, a desni kad izlaziš – jasan je Trijić.

Slavija

On napominje da ukoliko pre kružnog toka ne postoji nikakav saobraćajni znak, kao što je to gotovo standardni slučaj na putevima u Grčkoj, onda važi standardno saobraćajno pravilo kao na svakoj drugoj raskrsnici, odnosno, pravilo desne strane.

Tada prednost ima vozilo koje dolazi s desne strane u odnosu na onoga ko se već nalazi u kružnom toku.

Autor: D.Bošković