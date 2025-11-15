NEKA VAM SLEDEĆIH 365 DANA BUDU NIKAD BOLJI: Da bi naredna godina bila uspešna, OBAVEZNO je na Đurđic uraditi JEDNU stvar

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u nedelju obeležavaju praznik Đurđic, koji je u crkvenom kalendaru upisan kao crno slovo.

Ovo je jedna od najčešćih slava u Srbiji i postoji nekoliko običaja i verovanja za ovaj dan.

Ko je bio Sveti Đorđe?

Sveti Đorđe je rođen u plemićkoj porodici u tadašnjoj Kapadokiji, a današnjoj Turskoj, u 3. veku. Još dok je bio mlad je pokazao veliku hrabrost i postao rimski vojni oficir. Iako je bio u službi rimskog cara Dioklecijana, poznatog po progonu hrišćana, Sveti Đorđe se nije ustručavao da otvoreno brani svoju veru.

Nakon što je javno priznao hrišćansku veru, bio je mučen i na kraju pogubljen oko 303. godine. Dan njegovog stradanja se obeležava kao Đurđevdan, dok prenos njegovih moštiju je poznat kao Đurđic, sećanje na prenos njegovih moštiju u Lidu Palestinsku.

Njegovo ime vezuje se za hrabrost i borbu protiv zla.

Kaže se da na Đurđic treba oproštaj da se traži i daje, kako bi naredna godina bila u miru i blagostanju. Sveti Georgije se smatra zaštitnikom bolesnih, siromašnih i svih koji vode borbu - bilo duhovnu ili telesnu. Ljudi mu se mole za hrabrost, snagu i spas od nevolja. Na Đurđic, domaćini mole Svetog Đorđa za zdravlje i napredak svih članova porodice.

