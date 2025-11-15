TOTALNI KOLAPS NA GRANICI! Vozači iz Srbije već satima zaglavljeni u kolonama: Večeras nas čeka HAOS

Završava se praznični produženi vikend u Crnoj Gori pa su tokom dana na svim putnim pravcima evidentirane veće gužve u saobraćaju!

Pravi kolaps tokom večernjih sati nastao je na graničnim prelazima Gostun i Dobrakovo između Srbije i Crne Gore.

- Ovo je haos na ulazu u Crnu Goru, čekamo sat vremena, pitanje je kad ćemo nastaviti normalnu vožnju. Kad smo dolazili, granice su bukvalno bile spojene kolonom vozila, kroz Bijelo Polje takođe je bio haos i izgleda da nas to čeka i večeras - kaže za RINU Nikola T. koji je takođe zaglavljen u koloni.

Velike gužve ne bi trebalo da čude jer je tokom prethodnih nekoliko dana na stotine ljudi iz Crne Gore odlučilo da svoj mini odmor provede u Srbiji. Dve omiljene destinacije kao i što se da pretpostaviti bile su Zlatibor i Beograd. Na graničnom prelazu Jabuka kod Pljevalja evidentirane su manje gužve u odnosu na Dobrakovo. Pojačan intezitet saobraćaja je i na graničnim prelazima sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom.



Autor: Iva Besarabić