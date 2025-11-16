Meteorološki šok! Ovakvo vreme niko nije očekivao - Sledi talas koji menja sve

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, sa najnižom temperaturom od -2 do 8 i najvišom od 12 na istoku do 23 stepena u zapadnoj i centralnoj Srbiji.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutro će biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, na istoku Srbije i po kotlinama i maglom, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo, u Vojvodini uz malu do umerenu oblačnost.

Duvaće slab, na jugu Vojvodine povremeno i umeren vetar južnih smerova. I u Beogradu će jutro biti hladno, a u toku dana biće pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab južni i jugoistočni vetar, a najniža temperatura u glavnom gradu iznosiće od 4 do 8 stepeni, dok će najviša biti oko 22 stepena.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u ponedeljak, 17. novembra, biće promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo uz pojačanje južnog vetra. Uveče će vetar biti u skretanju na umeren i jak severozapadni, temperatura u osetnijem padu, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

U Vojvodini se očekuje prestanak padavina u utorak, u zapadnoj Srbiji u sredu, a u ostalim krajevima padaće kiša, koja će na jugu i jugoistoku zemlje biti i obilnija, naročito na području AP Kosova i Metohije, gde se očekuje i od 50 do 100 mm kiše za 48 sati u utorak i sredu.

Sneg se prognozira za brdsko-planinske predele zapadne i jugozapadne Srbije, a zatim će biti oblačno sa kišom i temperaturom u porastu, navodi RHMZ.

Autor: A.A.