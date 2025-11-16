AKTUELNO

Društvo

Stiže važna promena: Evo šta se dešava sa kursom evra

Izvor: Informer.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zvanični srednji kurs danas iznosi 117,1766 dinara, a u ponedeljak, 17. novembra, biće promenjen.

Dinar će prema evru ostati nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou oslabiti za 0,2 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u ponedeljak viši je za 0,1 odsto i iznosi 100,7624 dinara za dolar, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,7 odsto, a od početka godine za 11,6 odsto.

Autor: A.A.

