MOLITVA ZA ĐURĐIC: Prenosi se generacijama, a veruje se da donosi mir i otvara vrata blagoslova

Na Đurđic je dobro izgovoriti molitvu koja se prenosi generacijama, a koja, kako se veruje, donosi smirenje duši i otvara vrata Božjeg blagoslova.

Đurđic, koji se obeležava 16. novembra, jedan je od najpoštovanijih crkvenih praznika u srpskom narodu. Posvećen Svetom Đorđu - mučeniku, zaštitniku hrabrosti i vere - ovaj dan se u mnogim kućama smatra duhovnom prekretnicom pred zimu.

Narod veruje da se na Đurđic "sabira snaga", da se dom umiruje, a svaki vernik poziva na blagost, praštanje i molitvu. Iako je Đurđevdan hramovna slava Svetog Đorđa, Đurđic je posvećen prenosu njegovih moštiju, pa je zato ovo molitveni praznik – tiši, dublji i posvećen unutrašnjoj snazi čoveka. Tradicija kaže da je na ovaj dan dobro izgovoriti molitvu koja se prenosi generacijama, a koja, kako se veruje, donosi smirenje duši i otvara vrata Božjeg blagoslova.

Molitva za Đurđic

"Sveti veliki Mučeniče Georgije, pobedonosče Hristov, ti koji si verom zveri ukrotio i mač nepravde pobedio, moli Boga za nas grešne. Sačuvaj nas od bolesti, nevolje i svakog zla, umiri srce moje i dom moj zaštiti. Daj mi snage da podnesem teret današnjeg dana i mudrosti da ne skrenem sa puta pravde. Ti koji si postradao za istinu, budi uz mene kada posrnem, podiži me kada slabim i vodi me ka miru, zdravlju i spasenju. Gospoda radi, primi ovu molitvu i budi moj zastupnik pred Ocem Nebeskim. Amin."

Autor: D.Bošković