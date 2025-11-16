AKTUELNO

NOŠENJE MASKI I VAKCINACIJA: Ovo su najnovije mere zaštite od zaraze koja hara Srbijom

Foto: Pink.rs/Tanjug/Rade Prelić, Tanjug AP/Armando Franca, Tanjug AP/ Oded Balilty

Srbijom haraju 2 tipa gripa, a virus je potvrđen u 8 okruga širom zemlje. Pored glavnih simptoma - povišene temperature, kašlja, curenje nosa, lekari ovih dana sve više dijagnostiku i upalu pluća kao posledicu gripa.

Zato stručnjaci apeluju na građane da se u ovim danima pridržavaju osnovnih epidemioloških mera - nošenje maski, luftiranje prostorija, podizanje imuniteta, izbegavanje skupova u zatvorenim prostima, izolacija ukoliko se osete neki simptomi, pregled lekara, a pre svega vakcinacija protiv sezonskog gripa.


U ovoj sezoni, virus gripa je zvanično dijagnostikovan polovinom oktobra, a kako je saopštio "Batut" grip je potvrđen u Topličkom Južnobačkom i Pomoravskom okrugu. Kod obolelih su laboratorijski potvrđeni grip tip AH3 i A netipizirani.


Virus gripa osim što napada pluća, slabi i srčani mišić, dovodi do upale mozga, pa čak i sepse. Prema rečima lekara upala pluća javlja se u najvećem broju slučajeva koji imaju tešku kliničku sliku.

Simptomi pneumonije, odnosno upale pluća, simptomi mogu da uključuju kašalj, otežano disanje, visoku temperaturu, bolove u grudima i gubitak apetita. U težim situacijama pacijenti iskašljavaju krv, imaju osećaj mučnine i povraćanja, bolovi u telu...

